Zhou Guanyu (Sauber): «Es gibt viele dumme Gerüchte»

Sauber-Pilot Zhou Guanyu ist einer der Formel-1-Piloten, die noch nicht wissen, ob und wie es 2025 für sie weitergeht. Zur Cockpit-Suche des Chinesen machen einige Spekulationen die Runde, über die er sich ärgert.

Zhou Guanyu stieg 2022 in die Formel 1 auf, als Stammfahrer für das Alfa Romeo Team, das nun wieder unter dem Namen Sauber auftritt und ab 2026 als Audi-Werksrennstall in der Königsklasse antreten wird. Gleich beim Debüt in Bahrain konnte der Chinese seinen ersten WM-Punkt feiern, doch die Top-10-Platzierungen hielten sich seither in Grenzen.

In seinem ersten Jahr gehörte er noch in zwei weiteren GP zur Top-10: In Kanada wurde er Achter und auf dem Highspeed-Kurs von Monza schaffte er es auf den zehnten Platz. Auch im darauffolgenden Jahr beschränkten sich seine Punktefahrten, er schaffte es in Australien, Spanien und Katar als Neunter jeweils zwei WM-Zähler zu sammeln.

In diesem Jahr hatte er noch kein Glück, auch nach 14 WM-Runden ist sein Punktekonto leer – genauso wie jenes seines Sauber-Teamkollegen Valtteri Bottas. Dennoch hofft der 25-Jährige auf einen Verbleib in der Formel 1. Und zur eifrigen Cockpit-Suche kursieren mehrere Gerüchte – ob es nun um die Teams geht, mit denen er verhandelt, oder um die millionenschwere Mitgift, die er mitbringen soll.

Zhou ärgert sich über die Spekulationen, er sagt im Gespräch mit «racingnews365.com»: «Es gibt viele dumme Gerüchte, die von den Medien verbreitet werden.» Ob es nun um seine angeblichen Verhandlungspartner geht oder die Geldsumme, die er mitbringen würde. Zur Letzteren sagt er: «Ich wünschte, ich hätte diese Summe, dann könnte ich vielleicht ins Sauber-Team investieren und profitieren. Es gibt einfach viele Gerüchte darüber, was einerseits lustig ist, aber andererseits auch etwas respektlos.»

