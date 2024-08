Alex Palou hat F1-Traum aufgegeben: «Nichts verpasst»

Der Traum von der Formel-1-Teilnahme hat sich für Alex Palou nicht erfüllt, der Spanier tritt stattdessen in der IndyCar-Serie an – und ist dort sehr erfolgreich. Deshalb bedauert er auch nichts, wie er betont.

Alex Palou sollte eigentlich mit McLaren den Weg in die Formel 1 finden, doch der schnelle Spanier entschied sich, aus dem Vertrag mit dem britischen Traditionsteam auszusteigen – sehr zum Ärger von CEO Zak Brown, der seine Enttäuschung darüber in einem Brief an die Medien zum Ausdruck brachte.

Der Amerikaner klagte darin: «Wir haben ihm eine beträchtliche erste Zahlung für die Saison 2024 gezahlt, zusätzlich zu den Millionen von Dollar, die wir in seine Entwicklung in unserem Formel-1-Testprogramm und in seiner Rolle als Reservefahrer investiert haben. Das ist unglaublich enttäuschend, wenn man bedenkt, dass er sich sowohl direkt als auch öffentlich gegenüber uns verpflichtet hat und wir aufgrund dieser Verpflichtung viel in ihn investiert haben.»

McLaren klagt denn auch gegen den IndyCar-Star, der in diesem Jahr auf dem Weg ist, seinen dritten Titel in der US-Formelsportserie einzufahren. Palou selbst bedauert nicht, dass aus seinem Formel-1-Traum nichts geworden ist. Er erklärte im «Marca»-Interview: «Einige Leute denken , dass etwa Alex Albon die bessere Rennfahrer-Karriere als ich hat. Aber ich habe lieber zwei IndyCar-Titel als keinen Formel-1-Sieg.»

«Natürlich wären ich gerne in die Formel 1 aufgestiegen, um zu sehen, was da möglich ist. Aber ich weiss, dass ich keine zwei WM-Titel gewonnen hätte. Ich habe es versucht, und es hat nicht geklappt. Das macht mir nichts aus, denn ich habe nichts verpasst – genauso wenig wie die Formel 1 etwas verpasst hat», stellte der 27-jährige Spanier klar.