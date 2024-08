McLaren-CEO Zak Brown: Beide WM-Titel im Visier

McLaren konnte zuletzt den Rückstand auf WM-Leader Red Bull Racing verringern. Das lässt CEO Zak Brown auf den Gesamtsieg hoffen. Der Amerikaner glaubt: Auch der WM-Titelgewinn in der Fahrer-Wertung ist möglich.

McLaren konnte in diesem Jahr die Lücke zur Spitze weiter schliessen. Das Traditionsteam aus Woking ging mit einem Rückstand von 42 WM-Zählern auf Leader Red Bull Racing in Die Sommerpause. In der Fahrer-Wertung ist der Abstand zum Spitzenreiter etwas grösser: Max Verstappen hat nach 14 Rennwochenenden 78 Punkte mehr als sein erster Verfolger Lando Norris auf dem Konto.

Dennoch ist sich McLaren-CEO Zak Brown sicher, dass der Gesamtsieg in beiden WM-Wertungen möglich ist. Im Gespräch mit «SiriusXM» erklärt er gewohnt selbstbewusst: «Ich denke, wir können das, und wir werden es sicherlich versuchen.» Natürlich sei der WM-Titel in der Konstrukteurswertung eher in Reichweite, wenn man bedenke, wie viele Punkte an einem GP-Wochenende verteilt werden, fügt er an.

«Ausserdem hat Red Bull Racing nur ein Auto, das an der Spitze mitkämpft», weiss der Amerikaner. «Allerdings denke ich, dass Sergio Pérez jederzeit wieder zulegen kann», sagt er über den Routinier aus Mexiko, der zuletzt hinter den Erwartungen geblieben ist.

Brown betont gleichzeitig, dass es in der Fahrer-Wertung auch mit sieben Siegen in den verbleibenden zehn Grands Prix schwierig werde, die Lücke zu Verstappen zu schliessen, sollte der Niederländer die entsprechenden Rennen als Zweiter oder Dritter beenden. «Klar kann es in den restlichen zehn Rennen immer auch Ausfälle geben, aber das gilt für beide Seiten. Natürlich werden wir alles geben, um in beiden Wertungen zu triumphieren, aber rein rechnerisch ist der Titelgewinn in der Fahrer-Wertung natürlich ein schwierigeres Unterfangen.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0