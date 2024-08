Damon Hill über Max Verstappen: So geht’s weiter

​Max Verstappen führt die Formel-1-WM 2024 an, mit einem Vorsprung von 78 Punkten auf Lando Norris (McLaren). Weltmeister Damon Hill sagt, wie die Saison ab Zandvoort weitergehen wird.

Max Verstappen hat zugegeben: «Die Gegner haben uns überholt.» Nur dank Punktehamster Verstappen stehen seine Titelchancen gut.

Wenn die Saison mit Verstappens Heim-GP in Zandvoort am 25. August weitergeht, dann besitzt Max einen Vorsprung von 78 Punkten auf Lando Norris. Wie gross dieser Vorsprung ist? Max könnte in Zandvoort, Monza und Baku zugucken, und er würde noch immer als WM-Leader nach Singapur fliegen, selbst wenn Norris in den Niederlanden, Italien und Aserbaidschan gewinnen würde.

Was erwartet die Fans bei den ausstehenden zehn Rennen dieser mit Überraschungen gespickten WM-Saison?



Damon Hill (63), Formel-1-Champion des Jahres 1996, erklärt dazu im Podcast F1 Nation: «Mein Bauchgefühl sagt – es wird für die Gegner ganz schwierig, Max an der erfolgreichen Titelverteidigung zu hindern.»



Der 22-fache GP-Sieger Hill vertieft: «Auch ich sehe, dass die Anderen aufholen, aber Max zeigt, dass er dazu gewillt ist, um jeden Zentimeter zu kämpfen, um ein solides Ergebnis nach dem anderen aus dem Helm zu zaubern.»



«Verstappen muss härter arbeiten als in den letzten Jahren, und er scheut sich nicht vor Kritik für sein Team. Ich bin sicher, Red Bull Racing kann das Auto schnellermachen, und Verstappen wird sich weiterhin zur Wehr setzen müssen.»



«Dass die Gegner so Boden gutgemacht haben, das geht einerseits auf den Kostendeckel zurück und andererseits durch das Reglement, das den Verfolgern mehr Entwicklungsspielraum schenkt als dem Leader. McLaren und Mercedes sind in hervorragende Form gekommen, nur Ferrari scheint sich derzeit ein wenig im Kreis zu drehen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0