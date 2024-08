Fred Vasseur: «Müssen überall Risiken eingehen» 16.08.2024 - 10:31 Von Vanessa Georgoulas

© Ferrari Ferrari-Teamchef Fred Vasseur

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erklärte unlängst, was ihn mit Stolz erfüllt, wenn er auf seine bisherige Arbeit in Maranello zurückblickt. Er weiss, was sein Team tun muss, um den Weg zurück an die Spitze zu finden.