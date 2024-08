Zandvoort-Rennen im TV: Max Verstappen auf Rekordkurs

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen ist der Mann der Rekorde. Bei seinem Heimrennen in Zandvoort am Wochenende dürfte noch eine weitere Bestmarke zu seinem Portfolio der Bestleistungen dazukommen.

In Zandvoort gibt es bislang im modernen Formel-1-Zeitalter – Max Verstappen. Der bisherige Seriensieger (2021, 2022 und 2023) könnte bei seinem vierten Heimrennen sogar eine besondere Rekordmarke erreichen: jüngster Fahrer mit 200 Rennteilnahmen.

Der Niederländer von Red Bull Racing steht vor seinem 200. Rennstart. Die 200er-Marke haben zwar insgesamt schon 22 Fahrer vor ihm geknackt – keiner war dabei aber so jung wie er. Mit 26 Jahren und dann 330 Tagen wäre Max Verstappen am Sonntag – so denn alles nach Plan verläuft – der jüngste Pilot mit 200 Rennstarts.

Zählt man Formel-1-Beteiligungen, kommt Verstappen bereits jetzt auf 202. Dort zählen nämlich noch drei Ausfahrten im Toro Rosso 2014 als dritter Fahrer.

Von Verstappens Stand jetzt 199 Rennen konnte er 61 gewinnen, fuhr in mehr als der Hälfte aufs Podium (107).

Wo Sie das mögliche Rekordrennen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehen können, haben wir Ihnen hier aufgelistet:

Großer Preis der Niederlande im TV:

