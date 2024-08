Zeitplan Zandvoort: Was nun mit Heim-GP Verstappen?

​Der Niederländer Max Verstappen freut sich auf sein Heimrennen in Zandvoort: «Die Atmosphäre hier ist immer fantastisch.» Es ist aber unklar, wie es mit dem Traditions-GP nach 2025 weitergeht.

2021 ist die Formel 1 auf die GP-Rennstrecke von Zandvoort zurückgekehrt, Max Verstappen entzückte die Fans mit Siegen 2021, 2022 und 2023 – vor jeweils grandioser Kulisse.

Der dreifache Formel-1-Weltmeister und WM-Leader sagt: «Ich habe die Sommerpause in vollen Zügen geniessen können und viel Zeit mit Familie und Freunden verbracht. Es hat gut getan, die Batterien aufzuladen.»

«Gleich mit dem Heimrennen zu beginnen nach der Pause, das ist ein prima Einstieg in den zweiten Teil der WM-Saison. Die Atmosphäre hier ist immer fantastisch, die Fans sind einzigartig.»

«Ich mag auch diese Strecke. Die Runde ist kurz, die Bahn ist eng, Fehler werden sofort bestraft. Ich hoffe, wir werden konkurrenzfähiger sein als zuletzt. Ich freue mich sehr auf diese Woche mit dem Heimpublikum, und hoffentlich können wir ein Wörtchen um den Sieg mitreden.»



Viele Fans fragen sich bange: Ist mit der grossen Verstappen-Sause nach 2025 Schluss?



Robert van Overdijk, Direktor der Zandvoort-Rennstrecke, macht sich Sorgen. «Wir wissen, dass Formula One Management die Anzahl von Rennen in Europa verringern will. Es ist von einem Rotationssystem für gewisse Rennen die Rede. Aber keiner weiss, wie das alles genau ablaufen soll.»



Ein Denkmodell sieht so aus, dass sich die Rennen von Zandvoort und Spa-Francorchamps über 2025 hinaus abwechseln würden, also zum Beispiel 2026 der Belgien-GP im WM-Programm, erst 2027 wieder die Niederlande, 2028 zurück in die Ardennen und so fort. Van Overdijk: «Wir haben einen Vertrag bis einschliesslich 2025, aber es ist derziet nicht sicher, ob wir darüber hinaus im Programm bleiben werden.»



Und auch der frühere Grand-Prix-Fahrer Jan Lammers, heute Sportdirektor des Grand Prix, äusserte sich vage. Gegenüber Viaplay sagte der Le Mans-Sieger von 1988: «Diese Entscheidung liegt bei der FOM (Formula One Management, die Red). Wir konzentrieren uns ganz aufs kommende Wochenende. Es ist noch zu früh zu sagen, wie es nach 2025 weitergeht.»





Zeitplan Grosser Preis der Niederlande

Donnerstag, 22. August

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.30–14.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

15.00–18.00: Pit Lane Walk

17.00–19.00: F1 Experiences Set Up

18.00–19.00: F1 Experiences Pit Lane Walk

19.00–20.30: F1 Experiences Live



Freitag, 23. August

08.55–09.10: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.10–09.25: Übung Medizinischer Eingriff

10.10–10.50: Erstes Training F1 Academy

11.00–11.30: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.30–12.00: Showteam Promoter

12.00–12.15: Pisteninspektion

12.30–12.30: Erstes Training Formel 1

14.00–14.45: Training Porsche Supercup

14.30–15.30: Teams Pressekonferenz

14.55–15.25: Paddock Club Track Tour

14.55–15.25: Paddock Club Pit Lane Walk

15.20–15.40: Showteam

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Zweites Training Formel 1

17.30–18.10: Zweites Training F1 Academy

18.20–19.20: Paddock Club Track Tour

18.20–19.20: Paddock Club Pit Lane Walk

18.30–19.30: Fahrer-Meeting

19.20–20.20: F1 Experiences Pitlane Walk



Samstag, 24. August

08.40–09.10: Boxenstopp-Training

09.40–09.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.15–10.45: Qualifying F1 Academy

10.45–11.00: Showteam

11.00–11.10: Pisteninspektion

11.30–12.30: Drittes Training Formel 1

13.00–13.30: Qualifying Porsche Supercup

13.40–14.10: Paddock Club Track Tour

13.40–14.35: Paddock Club Pit Lane Walk

14.10–14.40: Showteam

14.40–14.50: Pisteninspektion

15.00–16.00: Qualifying Formel 1

16.00–17.00: Pressekonferenz Qualifying

16.10–16.35: Showteam

16.45–16.48: Pitlane offen F1 Academy

17.05–17.40: Erstes Rennen F1 Academy (17 Runden, max. 30 Min.)

17.50–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour



Sonntag, 25. August

09.45–10.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.20–10.23: Pitlane offen F1 Academy

10.40–11.15: Zweites Rennen F1 Academy (17 Runden, max. 30 Min.)

11.40–11.45: Pitlane offen Porsche Supercup

11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Min.)

12.40–13.30: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion

14.20–14.30: Pitlane offen Formel 1

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Großer Preis der Niederlande (72 Runden oder 120 Min.)