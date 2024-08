Niederlande-GP im TV: Zandvoort ist ein Sonderfall

​Vor dem Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort: Pirelli-Rennchef Mario Isola sagt, wieso die Fahrer mit den härtesten Reifenmischungen ausrücken und was an der Nordsee besonders zu beachten ist.

Die Königsklasse kehrte 2021 nach Zandvoort zurück, nach einer Pause von 36 Jahren. Das war auch für Formel-1-Alleinausrüster Pirelli weniger ein Comeback als vielmehr eine ganz neue Aufgabe. Pirelli-Rennchef Mario Isola: «Die Niederländer, die Formel 1 und die Rennställe haben uns damals mit reichlich Daten versorgt, darauf basierend haben wir die Entscheidung getroffen – wir bringen die drei härtesten Mischungen mit, also C1, C2 und C3.»

Der Mailänder fährt fort: «Der Grund dafür liegt im anspruchsvollen Layout des Kurses, samt der überhöhten Kurven. Zandvoort ist wie etwa Silverstone ein Sonderfall im WM-Programm, die Rennpiste in den Dünen der Nordsee gehört zu jenen Strecken, in die durch die schnellen Bögen viel Energie in den Reifen gewalkt wird. Es ist das vierte Mal in diesem Jahr, dass wir mit den härtesten Mischungen arbeiten – nach Bahrain, Spanien und England.»

Zwei Unterschiede zu 2021: Die Formel 1 hat beim Schritt zur neuen Rennwagen-Generation mit Flügelautos umgestellt auf Niederquerschnittreifen. Und die Unterschiede zwischen den Mischungen sind anders als vor einem Jahr.

Wie sich die Action auf dem Dünenkurs entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden, ab ca. 14.30 am Samstag vom Abschlusstraining, ab ca. 14.00 Uhr am Sonntag vom Rennen. Natürlich haben wir auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, RTL, ORF, ServusTV und SRF für Sie zusammengefasst.





