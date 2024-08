GP-Sieger Ralf Schumacher: Erfolgreiches Comeback

​Ralf Schumacher (49) hat sich einen Traum erfüllt: Rennen an der Seite seines Sohnes David (22). Auf dem Nürburgring haben die beiden Schumacher den Prototype Cup Germany gewonnen!

Nach 180 Grands Prix von Ralf Schumacher in der Formel 1 (Melbourne 1997 bis Interlagos 2007) gab es für den inzwischen 49-jährigen Deutschen am vergangenen Wochenende eine Premiere: Er trat an der Seite seines Sohnes David Schumacher (22) auf dem Nürburgring an.

Und besser hätte das für den sechsfachen GP-Sieger kaum laufen können: Der Formel-1-WM-Vierte von 2001 und 2002 erzielte Pole-Position und gewann mit David beide Rennen!

Nach Bestzeiten in allen Trainings und Qualifyings sowie dem Triumph im Samstagrennen holte das Vater-Sohn-Duo im Ligier-LMP3-Prototypen auch im Sonntagrennen einen souveränen Sieg.

Am Start musste Pole-Mann David Schumacher sich zwar Felipe Laser (Frikadelli Racing Team) beugen, doch nach einigen Runden setzte er sich wieder an die Spitze.

Ralf Schumacher, der den zweiten Teil des Rennens fuhr, brachte den Erfolg für die US Racing-Mannschaft von Ralf Schumacher und Gerhard Ungar nach Hause.



«Heute hat David den Hauptjob gemacht», gab sich Ralf bescheiden. Damit unterstrich der heutige GP-Experte von Sky bei seinem einmaligen Comeback im aktiven Motorsport eindrucksvoll, dass er auch nach zwölf Jahren Pause nichts verlernt hat.



David Schumacher übernahm den Start und verlor Position 1 für wenige Umläufe an Laser. «Die Startprozedur ist hier etwas anders als im ADAC GT Masters, das ich normalerweise fahre. Aber ich konnte mir den ersten Platz nach ein paar Runden wieder zurückholen und habe mich dann darauf konzentriert, meinem Vater einen möglichst großen Vorsprung mitzugeben.»



Vater Ralf wusste damit umzugehen, erfüllte seine Aufgabe perfekt und durfte den zweiten Sieg an diesem Wochenende feiern. In beiden Rennen hatten die Rivalen keine Chance gegen Schumacher und Schumacher.



Ralf sagt: «Ich denke, dass Formel-4-Teams wie wir von US Racing schon sehr professionell an die Sache rangehen und auch wissen, was sie tun. Wir waren top vorbereitet. Es ist wichtig, dass das Auto unter allen Bedingungen schnell ist, was wir geschafft haben.»



Und auch über den Prototype Cup Germany konnten Ralf und David Schumacher nur Gutes berichten. «Die Serie, das Auto und das gesamte Konzept sind wirklich gut», so Ralf.



«Der Prototype Cup Germany ist ein tolles Produkt, das Wochenende hat viel Spaß gemacht», fügte David hinzu.



Ob es zu weiteren Einsätzen von Vater und Sohn kommen wird, ist noch nicht bekannt.