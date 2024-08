Andrea Stella (McLaren): Geschäftige Wochen voraus

Drei Wochen Pause sind vorbei – und jetzt stehen vier Rennen in fünf Wochen an. McLaren-Teamchef Andrea Stella appelliert, «resilient und konzentriert» zu sein, um das Maximum rauszuholen.

Nach drei Wochen Sommerpause, davon zwei Wochen verordnetem Shutdown, ist die Formel 1 zurück. Und es geht gleich ziemlich sportlich los: In den nächsten fünf Wochen finden vier Rennen statt. Nach Zandvoort folgt Monza, dann nach einem Wochenende Pause Baku und Singapur.

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «In den zwei Wochen Shutdown haben wir die Batterien aufgeladen. Am Wochenende beginnt eine sehr geschäftige Phase mit vier Rennen binnen fünf Wochen. Um sicherzugehen, dass wir das meiste rausholen, müssen wir resilient und konzentriert sein und als Team eng zusammenarbeiten, um das Maximale an Performance rausholen zu können.»

McLaren ist aktuell erster Verfolger von Red Bull Racing in der Teamwertung und mit Lando Norris auch in der Fahrerwertung.

Der WM-Zweite Lando Norris: «Ich hatte eine großartige Zeit in der Sommerpause. Es ist immer gut, ein wenig frei zu haben und sich darauf zu konzentrieren, Zeit mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Ich fühle mich erfrischt und bereit für die letzten zehn Rennen des Jahres.»

Norris verbrachte in der Sommerpause Zeit mit Freunden in Griechenland. Auch sein Teamkollege Oscar Piastri war mit seiner Freundin Lily in Südeuropa unterwegs.

Piastri, der in Ungarn eine Woche vor der Sommerpause gewonnen hatte, sagt: «Ich freue mich, zurück auf die Strecke zu kommen. Es war großartig, mich mal vom Rennfahren abzulenken und zu entspannen, aber ich bin bereit, wieder Action zu bekommen und die zweite Saisonhälfte anzugehen.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0