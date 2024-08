Max Verstappen (5.): Knallhartes Urteil in Zandvoort

​Weltmeister Max Verstappen erzielt im zweiten freien Training zum Heim-GP von Zandvoort die fünftbeste Zeit. Der 61-fache GP-Sieger gibt zu: «Wir sind zu langsam, auf eine Runde und auch im Dauerlauf.»

Auch nach drei WM-Titeln und 61 GP-Siegen steht Max Verstappen mit beiden Füssen fest auf dem Boden. Vor dem ersten Trainingstag zum Heim-GP der Niederlande hat der Red Bull Racing-Star gesagt: «In den vergangenen drei Jahren durfte ich hier drei Mal von Pole zum Sieg fliegen. Aber dieses Mal würde ich mich nicht trauen, von einem weiteren Erfolg zu sprechen.»

Vielmehr hat Verstappen mehrfach darauf hingewiesen: «Die Gegner haben uns überholt, wir müssen mehr tun.» Und das zeigte sich auch im zweiten Training von Zandvoort: Verstappen auf Rang 5, 284 Tausendstelsekunden hinter Leader George Russell im Mercedes, aber auch hinter Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) und Lando Norris (McLaren).

Der 26-jährige Ausnahmekönner über seine Eindrücke der ersten 120 Trainingsminuten in Zandvoort: «Im ersten Training haben wir wegen der Mischverhältnisse nicht viele Runden drehen können. Wir haben dann im zweiten Training ein besseres Bild davon bekommen, wo ungefähr wir stehen.»



An dieser Stelle muss Max schmunzeln, fast ein wenig verlegen fügt er hinzu: «Wir sind zu langsam auf eine schnelle Runde, und wir sind zu langsam im Dauerlauf.»



«Wir haben Arbeit vor uns, aber um ehrlich zu sein, weiss ich noch nicht genau, wie wir den grossen Schritt nach vorne machen sollen. Fakt ist, dass wir derzeit nicht die Schnellsten sind, und nun müssen wir nach Mitteln und Wegen suchen, um das zu ändern.»



«Wir sind mehr oder weniger dort, wo wir auch bei den vergangenen Rennen waren, also ist das keine Überraschung. Wir müssen mehr aus dem Wagen herausholen.»



Ex-Aston-Martin-Strategin Bernie Collins, nun in Diensten der britischen Sky: «Beide RBR-Fahrer haben sich schwergetan in Sachen Bremskraftverteilung, wir haben einige Ausrutscher erlebt. Das war keine saubere Darbietung von Red Bull Racing, da kommt noch mehr. Was für mich jetzt schon feststeht – wie in Belgien macht Mercedes einen sehr starken Eindruck.»





2. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,702 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,763

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,813

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,961

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,986

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,357

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,374

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,430

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,443

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,550

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,576

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,581

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,630

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,644

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,818

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:11,934

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,061

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,206

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,108

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,296





1. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,322 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,523

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,006

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,074

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,142

06. Alex Albon (T), Williams, 1:13,159

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,230

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,563

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,597

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,965

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,151

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,279

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,306

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,418

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,467

16. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:14,658

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,605

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,796

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,321

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,036