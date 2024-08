George Russell (1.): «Das habe ich wirklich vermisst»

George Russell erlebte einen vielversprechenden Auftakt ins Zandvoort-Wochenende. Der Mercedes-Pilot drehte im zweiten Training die schnellste Runde und sprach hinterher über seine Hauptgegner.

Für George Russell gestaltete sich der erste Trainingsfreitag nach der Sommerpause erfreulich. Der Mercedes-Pilot war mit dem neuen Unterboden unterwegs, den das Team in Spa bereits dabei hatte, nach dem Trainingsfreitag aber nicht mehr verwendet hatte.

In Zandvoort bewährte sich das Update, wie Russell nach den ersten beiden Trainings bestätigte. Der Brite drehte in der ersten Session die fünftschnellste Runde, am Ende des Tages durfte er sich aber über die Bestzeit freuen. Danach fasste er zusammen: «Es war wirklich knifflig auf der Strecke, weil es so windig war – das haben wir in den letzten Jahren so nicht erlebt, soweit ich mich erinnern kann.»

«Das Auto war wirklich gut und die Upgrades, die wir haben, funktionierten wie erwartet. Derzeit deutet alles auf einen engen Kampf gegen die McLaren-Jungs und Max Verstappen hin, aber das könnte morgen schon ganz anders aussehen, weil sich die Bedingungen wieder ändern sollen», fügte der 26-Jährige an.

Und Russell schwärmte: «Ich freue mich sehr, wieder ins Auto zu steigen und kann es kaum erwarten, im Qualifying wieder Gas zu geben. Die Leistungsdichte an der Spitze ist sehr hoch und wir erwarten erneut einen faszinierenden Kampf für das restliche Wochenende.»

2. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,702 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,763

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,813

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,961

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,986

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,357

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,374

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,430

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,443

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,550

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,576

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,581

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,630

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,644

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,818

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:11,934

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,061

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,206

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,108

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,296





1. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,322 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,523

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,006

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,074

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,142

06. Alex Albon (T), Williams, 1:13,159

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,230

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,563

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,597

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,965

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,151

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,279

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,306

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,418

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,467

16. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:14,658

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,605

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,796

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,321

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,036