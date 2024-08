FP1 Zandvoort: Bestzeit von Norris, Verstappen auf P2

Das erste freie Training in Zandvoort begann auf nasser Piste. Am Ende schien aber die Sonne. Die Bestzeit stellte Lando Norris auf, Max Verstappen reihte sich mit zwei Zehntelsekunden Rückstand auf Platz 2 ein.

Als die Formel-1-Piloten zum ersten freien Training nach der Sommerpause in Zandvoort ausrückten, meinten es die niederländischen Wettergötter nicht gut mit ihnen. Nicht nur, dass der Regen die Arbeit der Teams und Fahrer erschwerte, auch der starke Wind sorgte dafür, dass die Fahrer alle Hände voll zu tun hatten. Bei 19,5 Grad Aussen- und 20,4 Grad Streckentemperatur rückten Pierre Gasly und Kevin Magnussen aus, beide waren auf den Regenreifen unterwegs und verzichteten darauf, eine Rundenzeit aufzustellen.

Magnussens Teamkollege Nico Hülkenberg und Robert Shwartzman, der im Sauber von Valtteri Bottas an der ersten Session des Wochenendes teilnehmen durfte, waren die nächsten Fahrer, die sich auf der Piste zeigten. Der Deutsche unternahm in der zehnten Kurve einen unfreiwilligen Ausritt ins Kiesbett, konnte danach aber weiterfahren und steuerte gleich die Box an. Auch Carlos Sainz und Guanyu Zhou wagten sich in den ersten 10 Minuten raus und drehten eine Runde.

Keiner liess sich eine Rundenzeit notieren und alle bogen gleich wieder an die Box ab. Ausser Sainz und Gasly hatten alle Fahrer die 4,259 km lange Piste nur einmal umrundet. Es dauerte nicht lange, bis auch Logan Sargeant, Alex Albon und Charles Leclerc die Box verliessen und der Monegasse war der Erste, der die Start-Ziel-Linie kreuzte und mit 1:26,530 min eine gezeitete Runde fuhr.

Der 26-Jährige bekam während seiner schnellen Runde Gesellschaft von Hülkenberg, der auf neuen weichen Reifen einen weiteren Versuch unternahm – und wieder durchs Kiesbett bretterte. Der Emmericher war ein weiteres Mal neben der Bahn und reihte sich mit 1:27,620 min hinter Leclerc ein. Lange durfte sich der Haas-Routinier damit nicht über den zweiten Platz freuen, denn George Russell war der Nächste, der eine ganze Runde drehte und mit 1:26,828 min die Position hinter Leclerc übernahm.

Das liess Hülkenberg nicht auf sich sitzen, er konterte mit 1:26,242 min und war damit wieder der Zweitschnellste. Die nächsten Fahrer, die ihre Box verliessen, waren die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri und mit Sergio Pérez rückte auch der erste Red Bull Racing-Fahrer aus. Lance Stroll tat es ihnen gleich und wie alle anderen Fahrer, die vor ihm auf die Strecke gegangen waren, gab er auf den Regenreifen Gas.

Kurz vor Halbzeit zeigte sich auch Fernando Alonso auf der niederländischen Bahn, genauso wie das Sauber-Duo Zhou und Shwartzman, das erneut auf die Strecke ging. Der Erste, der sich auf den Intermediates auf die Piste begab, war Max Verstappen. Der WM-Leader blieb nicht lange der Einzige, denn auch Esteban Ocon wählte die grün markierten Walzen für seine erste Ausfahrt.

Auch zur Halbzeit hatten erst Leclerc, Hülkenberg und Russell eine gezeitete Runde gedreht. Das änderte sich aber bald, denn auch Shwartzman und Zhou liessen sich eine Rundenzeit notieren, während Verstappen in der elften Kurve auf die Randsteine kam und einen Dreher hinlegte. Der Niederländer liess sich nicht davon beirren und stellte danach mit 1:21,300 min eine neue Bestmarke auf.

Russell reagierte und legte mit 1:20,444 min nach, womit er die Spitzenposition auf dem Zeitenmonitor übernahm. Diese gab er kurz darauf an Norris ab, der die 4,259 km in 1:20,392 min schaffte. Kurz darauf unternahm Gasly einen Ausflug in der ersten Kurve, auch Pérez und Sainz mussten an dieser Stelle den Notausgang nehmen. Robert Shwartzman hinterliess hingegen mit einer starken Runde einen guten Eindruck, der israelisch-russische Doppelbürger drehte die bis dato drittschnellste Runde.

Norris und Piastri drehten in den letzten 10 Minuten auf, der Brite drückte die Bestmarke auf 1:17,367 min, sein Teamkollege verbesserte seine Zeit auf 1:18,315 min. Zwischen die beiden McLaren-Fahrer schob sich Russell mit 1:17,885 min und auch Alonso konnte sich verbessern, mit 1:21,109 min reihte sich der Spanier allerdings vorerst hinter Shwartzman ein.

Immer mehr Piloten wagten sich auf den weichen Slicks auf die Bahn und entsprechend viele Bewegungen gab es auf dem Zeitenmonitor. Am Ende hatte Norris mit 1:12,322 min die Nase vorn. Die beiden Ferrari-Piloten, die als Einzige auf den Medium-Reifen Gas gaben, belegten die Plätze 4 (Sainz) und 13 (Leclerc).

1. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,322 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,523

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,006

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,074

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,142

06. Alex Albon (T), Williams, 1:13,159

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,230

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,563

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,597

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,965

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,151

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,279

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,306

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,418

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,467

16. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:14,658

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,605

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,796

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,321

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,036