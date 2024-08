Lando Norris in Zandvoort: «Der Wind ist gefährlich»

​Fans und Fahrer bekommen in Zandvoort Ausläufer des Sturms Ernesto zu spüren. McLaren-Fahrer Lando Norris sagt, wieso das am Lenkrad eines Formel-1-Rennwagens ziemlich heikel sein kann.

Die Grand-Prix-Fans in Zandvoort sind an diesem 23. August nicht zu beneiden: Peitschender Wind, mit Stärken bis zu 100 km/h, zwischendurch Regen, hier hält es wirklich nur auf den Tribünen, wer vom Formel-1-Bazillus infiziert ist. Respekt!

Seit Jahren kämpfen auch die Fahrer mit Wind. Unvergessen, wie der damalige Mercedes-Pilot Nico Rosberg in Texas 2015 von einer Windbö ausgehebelt wurde, Lewis Hamilton sagte Dankeschön und raste zum Sieg und Titel.

Die modernen Flügelautos seit 2022 sind noch anfälliger auf Wind, und angesichts der Verhältnisse hier in Zandvoort gibt McLaren-Ass Lando Norris zu bedenken: «Wer hier im dümmsten Moment von einem Windstoss erwischt wird, der hat doch keine Chance und landet im Kies oder in der Pistenbegrenzung.»

«Das ist viel kniffliger als viele Leute denken. Selbst ein Wind von 20 oder 25 km/h bringt dich in echte Schwierigkeiten. Aber Wind von 80 Sachen oder mehr, das ist wirklich haarig.»



«Wind kann das Verhalten eines Autos komplett verändern. Das Gemeinste, das sind Böen, denn du weisst nie, wann dich eine trifft und in welcher Stärke.»



Als Faustregel gilt für den Formel-1-Fahrer: Wind von vorne (am liebsten konstant), das ist prima für die Anströmung der Flügel und erhöht den Abtrieb. Wind von hinten hingegen ist weniger erwünscht, schon gar nicht in Form von Böen, denn Downforce geht flöten, der Wagen fühlt sich an der Hinterachse leicht an.



Selbst für Fahrer und Techniker unerklärlich: Einige Formel-1-Autos sind auf Wind anfälliger als andere.



Norris behielt Recht: Zahlreiche Fahrer rodelten im ersten Training neben die Bahn.





1. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,322 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,523

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,006

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,074

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,142

06. Alex Albon (T), Williams, 1:13,159

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,230

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,563

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,597

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,965

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,151

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,279

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,306

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,418

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,467

16. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:14,658

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,605

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,796

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,321

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,036