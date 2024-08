Christian Horner: «Das wird eine enge Kiste»

Das Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez beendete den Trainingsfreitag in Zandvoort auf den Plätzen 5 und 12. Teamchef Christian Horner erwartet am Samstag ein hart umkämpftes Abschlusstraining.

Im ersten freien Training zu seinem Heimspiel auf dem Zandvoort Circuit drehte Max Verstappen noch die zweitschnellste Runde. Von der FP1-Bestzeit von Lando Norris trennten ihn zwei Zehntel. Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez belegte nach der ersten Stunde den zwölften Platz auf der Zeitenliste.

In der zweiten Session war der Lokalmatador der Fünftschnellste, die Messlatte legte Mercedes-Pilot George Russell, der die 4,259 km lange Runde 0,284 sec schneller als der Red Bull Racing-Star umrundete. Pérez blieb 0,879 sec langsamer als der Tagesschnellste und reite sich erneut auf Position 12 ein.

Teamchef Christian Horner erklärte dazu: «Das wird eine enge Kiste, und keiner weiss, wer heute mit welchen Motoreinstellungen und mit wie viel Sprit im Tank gefahren ist. Was aber klar ist: Morgen wird in Sachen Wetter ein fürchterlicher Tag, und am Sonntag wird dann wieder die Sonne scheinen.»

Der Brite betonte: «Wir müssen auf alles gefasst sein und alles richtig machen, wenn wir ein Spitzenergebnis einfahren wollen.» Und er stellte mit Blick auf die WM-Wertung klar: «Es stehen noch zehn Rennwochenenden an und dieses hier ist genauso wichtig wie die WM-Runden, die noch folgen werden. Und wir brauchen angesichts der stärker gewordenen Konkurrenz bei beiden Autos die bestmögliche Performance.»

2. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,702 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,763

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,813

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,961

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,986

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,357

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,374

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,430

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,443

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,550

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,576

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,581

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,630

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,644

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,818

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:11,934

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,061

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,206

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,108

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,296





1. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,322 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,523

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,006

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,074

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,142

06. Alex Albon (T), Williams, 1:13,159

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,230

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,563

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,597

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,965

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,151

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,279

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,306

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,418

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,467

16. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:14,658

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,605

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,796

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,321

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,036