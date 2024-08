Charles Leclerc (Ferrari/3.): «Ehrlich, ich bin baff»

​Charles Leclerc hat beim Grossen Preis der Niederlande einen überraschenden dritten Platz eingefahren, hinter Lando Norris und Max Verstappen. «Unser Speed im Rennen war besser als erwartet.»

37. Formel-1-Podestplatz für den 26-jährigen Ferrari-Fahrer Charles Leclerc beim Traditions-GP der Niederlande – Rang 3 in Zandvoort, hinter Lando Norris im McLaren und Max Verstappen im Auto von Red Bull Racing. Für den Monegassen ist dies der achte Podestbesuch in dieser Saison, sein zweiter in Zandvoort, denn schon 2022 war er hier Dritter.

Für Ferrari lief es im Rennen besser als erwartet, und es sagt Einiges aus über das Kämpferherz von Leclerc, wie er bis zum Schluss Oscar Piastri die Stirn bot, der Australier im gegenwärtig schnellsten Formel-1-Auto, dem McLaren.

Leclerc nach seiner Fahrt von Startplatz 6 zum dritten Platz: «Ganz ehrlich – ich bin baff. So ein Ergebnis hätte ich nach dem Training nicht erwartet. Ich bin kein Fahrer, der mit einem dritten Platz eigentlich glücklich ist, aber heute bin ich es.»



«Wir dürfen extrem zufrieden damit sein, wie das heute für Ferrari gelaufen ist. Denn im Training hatten wir uns recht schwer getan, und ich hatte mir für den Grand Prix nicht so gute Chancen ausgerechnet.»



«Aber dann fanden wir im Rennen guten Speed, zudem haben wir in Sachen Strategie alles richtig gemacht. Und wir haben es geschafft, an sich schnellere Autos hinter uns zu halten. Das ist eine starke Vorstellung der ganzen Mannschaft, die mich sehr happy macht. Ich bin erleichtert, dass wir mit so einer ermutigenden Leistung in den zweiten Teil der Saison gehen.»



«Vor dem Rennen konnte ich ja nicht wissen, dass wir ein so gutes Tempo anschlagen können. Ich sah den Start als meine beste Chance, einen Rang gutzumachen, also habe ich mich gleich mal auf Pérez geworfen. Aber selbst da hätte ich nicht geglaubt, dass ich es heute aufs Podest schaffen würde. Wir haben einige schwierige Wochenenden hinter uns, da tut ein solches Ergebnis gut.»





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0