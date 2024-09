Schock für Kevin Magnussen (Haas): In Baku gesperrt!

​Pierre Gasly kam diesem Punkt nahe, Lance Stroll auch, aber erwischt hat es nun Haas-Fahrer Kevin Magnussen: Wegen einer Strafe in Monza kommt er auf 12 Strafpunkte – und muss in Baku zuschauen.

Vor zehn Jahren führte der Autosport-Weltverband FIA ein Strafpunkte-System ein: Maximal elf Knöllchen darf sich ein Grand-Prix-Pilot in einem Zeitraum von zwölf Monaten (also über eine Saison hinaus) leisten. Wer zwölf oder mehr Punkte anhäugt, der kommt auf die Strafbank und muss einen Grand Prix lang zuschauen.

An diesem Punkt sind wir nun: Wegen einer Kollision mit Alpine-Fahrer Pierre Gasly in Monza hat Kevin Magnussen von den Rennkommissaren Garry Connelly (Australien), Mathieu Remmerie (Belgien), Johnny Herbert (Grossbritannien) und Valerio Brizzolari (Italien) eine Zehnsekundenstrafe erhalten, dazu zwei Strafpunkte, damit kommt der Däne nun auf zwölf Strafpunkte – Haas muss sich einen anderen Fahrer suchen für Baku!

Die logische Wahl wäre der englische Formel-2-Fahrer Oliver Bearman, der ohnehin 2025 Nachfolger von Magnussen bei den US-Amerikanern wird.

Haas bestätigt die Rennsperre von Magnussen und sagt dazu: «Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt über unseren zweiten Fahrer informieren.»

Magnussen wird der erste Fahrer seit Romain Grosjean 2012, der wegen einer Strafe ein Rennen lang zusehen muss. Vor zwölf Jahren erhielt der Genfer für seine Startkollision in Spa-Francorchamps eine Rennsperre, die der damalige Lotus-Fahrer in Monza absass.



Schon im Rahmen des Miami-GP haben wir geschrieben: Jetzt muss Kevin Magnussen verflixt aufpassen. Da stand er bei bereits zehn Strafpunkten, und die ersten davon verfallen erst im März 2025.





Kevin Magnussen (DK): Sein Strafenregister

3 wegen Kollision mit Albon in Saudi-Arabien (9. März 2025)

2 wegen Kollision mit Tsunoda in China (21. April 2025)

3 wegen Abkürzens in Miami (4. Mai 2025)

2 wegen Kollision mit Sargeant in Miami (5. Mai 2025)

2 wegen Kollision mit Gasly in Monza (2. September 2025)





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0