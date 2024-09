Carlos Sainz (Ferrari): Geschenk zum Geburtstag weg

​An diesem 1. September wird der Spanier Carlos Sainz 30 Jahre alt. Ein vorgezogenes Geschenk hat der Ferrari-Pilot verloren – er war in der Monza-Quali auf Pole-Kurs. Aber was ist dann passiert?

Der dreifache GP-Sieger Carlos Sainz hatte sich vorgenommen: Er gönnt sich zum 30. Geburtstag (1. September) die Pole-Position zum Monza-GP. Es wäre seine zweite nach 2023 gewesen. Aber daraus wurde nichts. Und Sainz hadert mit seinem Schicksal.

Der Madrilene hätte irgendwo auf den 5,79 Kilometern der Monza-Bahn 140 Tausendstel finden müssen, dann hätte es zur sechsten Pole gereicht. Sainz ist baff: «Ich hatte wirklich geglaubt, dass wir das hier rocken.»

Im ersten Pistensegment liess der Ferrari-Fahrer mit Bestzeit aufhorchen, aber dann untersteuerte sein Rennwagen einen Hauch zu sehr. Carlos sagt: «Auf einmal war diese Wolke da, die Pistentemperatur sank etwas, die Bahn baute mehr Haftung auf. An sich hätten wir schneller fahren müssen.»

«Wie sich aber herausstellte, begann der Wagen in den beiden Lesmos und in der Parabolica über die Vorderachse zu schieben, das Auto lenkte nicht mehr so willig ein wie zuvor. Das war entscheidend.»



«Als ich am Lenkrad sah, dass ich im ersten Sektor Schnellster bin, machte ich mir natürlich Hoffnungen auf die Pole. Dann aber war das gute Handling verflogen. Das ist aus zwei Gründen frustrierend. Erstens habe ich letztlich nur knapp eineinhalb Zehntel verlor, und zweitens bedeutet diese geringe Zeit den Rückfall auf Startplatz 5. Manchmal komme auch ich ins Staunen, wie sensibel diese Rennwagen auf kleinste Veränderungen reagieren.»





Qualifying, Monza

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,327 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,436

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,440

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,461

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,467

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,513

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,022

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,062

09. Alex Albon (T), Williams, 1:20,299

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,339

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:20,479

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,698

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,738

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,766

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:20,945

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,013

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,061

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,101

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,445