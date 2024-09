Lando Norris (McLaren): Bricht er den Pole-Fluch?

​Miami- und Zandvoort-GP-Sieger geht in Monza erneut von der Pole-Position ins Rennen. Der McLaren-Fahrer weiss: Er muss aus dem besten Startplatz jetzt endlich mal etwas Brauchbares machen.

Norris ist bislang fünf Mal zu einem Formel-1-Rennen von Pole gestartet, bei den Sprint-Poles in Brasilien 2023 und China 2024 sowie GP-Poles in Russland 2021 sowie Spanien und Ungarn 2024 – und kein einziges Mal als Leader aus der ersten Kurve gekommen!

In Monza hat Norris die sechste Gelegenheit, das besser zu machen: Er hat auf der italienischen Traditionsbahn seine fünfte Formel-1-Pole erobert (nach Russland 2021 sowie Spanien, Ungarn und den Niederlanden 2024), es ist die erste Pole für McLaren hier in Monza seit 2012 und Lewis Hamilton.

Norris sagt: «Ich verkopfe das alles nicht. Klar haben wir uns die Starts im Detail angeschaut, und wir sehen da bereits Fortschritte. Aber Sorgen mache ich mir wegen des Starts nicht.»

Mit einer langen Fahrt zur ersten Kurve ist der Mann von Pole-Position in Monza stets in hoher Gefahr, den ersten Platz zu verlieren. In Zandvoort hat Norris dank des beneidenswerten Speed seines McLaren die Führung später geholt, «daher wäre es auch hier nicht schlimm, wenn ich aus der ersten Runde nicht als Leader zurückkomme».



Norris sagt aber auch: «Von hier bis Abu Dhabi zählt gegen Max jeder Punkt. Wir haben eine gute Gelegenheit hier in Italien, den Rückstand auf ihn markant zu verringern. Aber ich habe am Freitag auch seine Dauerläufe gesehen, und die waren gut.»



Klar kommt erneut die Frage auf, ob McLaren den zweiten McLaren-Fahrer Oscar Piastri nicht zum Wasserträger machen sollte. Lando weicht der Frage aus: «Wenn Oscar im Rennen vor mir liegt, dann in aller Wahrscheinlichkeit deswegen, weil er einen besseren Job gemacht hat. Wir sind auf alles vorbereitet, wir haben über alle Szenarien gesprochen. Was mich angeht, so will ich einfach ein gutes Rennen zeigen.»





Qualifying, Monza

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,327 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,436

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,440

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,461

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,467

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,513

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,022

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,062

09. Alex Albon (T), Williams, 1:20,299

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,339

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:20,479

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,698

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,738

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,766

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:20,945

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,013

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:21,061

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:21,101

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:21,445