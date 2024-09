Oscar Piastri (McLaren/2.): «Das schmerzt richtig»

​McLaren-Pilot Oscar Piastri fährt in Monza zum zweiten Platz, die Aufholjagd auf Sieger Charles Leclerc (Ferrari) kommt zu spät. Der Australier sagt zartbitter: «Ich habe mehr richtig als falsch gemacht.»

Siebter Formel-1-Podestplatz für Oscar Piastri beim Traditions-GP von Italien in Monza, das passt. Immerhin ist der junge Australier, wie er sagt, «zu einem Achtel Italiener, daher mein Name.

Der GP-Sieger von Ungarn muss sich lediglich Charles Leclerc geschlagen geben, weil a) Ferrari eine tolle Rennstrategie mit nur einem Stopp hatte und b) Leclerc die perfekt umsetzte.

Oscar Piastri über sein Rennen: «Ich will nicht lügen – das schmerzt richtig! Ich habe heute mehr richtig als falsch gemacht. Aber wenn du aus einer ersten Startreihe nicht gewinnst, dann tut das natürlich weh.»

«Ferrari hat heute wegen einer mutigen Strategie gewonnen. Klar haben wir auch erwogen, mit nur einem Stopp ins Ziel zu fahren, aber uns kam das ein wenig riskant vor.»



«Was mich selber angeht, so muss ich mir nichts vorwerfen. Ich habe alles gegeben, es hat eben nicht ganz gereicht.»



«Rückblickend stelle ich mir natürlich die nagende Frage: Hätte ich nicht auch mein Glück in einem Einstopper suchen sollen? Aber nach einem Rennen ist jeder der Superschlaue. Heute haben wir als Mannschaft keinen perfekten Job gemacht, und das hier ist das Ergebnis.»



«Wenn du auf dem Papier das beste Auto hast und dazu beide Wagen in der ersten Startreihe, dann kannst du eigentlich nur verlieren. Und wir haben heute verloren.»



«Meine mittelharten Reifen waren ziemlich am Ende, und bei einigen Wagen haben nicht mal die harten Walzen durchgehalten. Wie Ferrari das geschafft hat, weiss ich nicht. Unsere Reifen fingen an zu körnen, dann aber haben wir unterschätzt, dass sich der Reifen erholen würde.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0