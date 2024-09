Sport und Talk: Sondersendung für Gerhard Berger 01.09.2024 - 09:51 Von Otto Zuber

© ServusTV / Neumayr / Christian Leopold Gerhard Berger steht im Mittelpunkt der «Sport und Talk»-Sondersendung auf ServusTV

Formel-1-Ikone Gerhard Berger feierte am vergangenen Mittwoch seinen 65. Geburtstag – Grund genug, den Österreicher in einer «Sport und Talk»-Sondersendung vom Stanglwirt am Fusse des Wilden Kaisers hochleben zu lassen.