Fred Vasseur: «Eine unserer grössten Stärken»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur war nach dem Rennsieg von Charles Leclerc in Monza in bester Laune und gestand: «Wenn wir uns zwei Siege aussuchen könnten, wären das Monaco und Monza gewesen.»

Das Ferrari-Team hat in Monza den dritten Sieg in diesem Jahr feiern dürfen. Nachdem Carlos Sainz den GP in Melbourne für sich entschieden hatte, durfte Charles Leclerc in seinem Heimspiel in Monte Carlo einen emotionalen Sieg feiern. Der Monegasse war auch der Protagonist im Heimrennen seiner Mannschaft im Königlichen Park von Monza, er bescherte den Tifosi den ersehnten Sieg in Rot.

Die Freude war nicht nur beim WM-Dritten gross, auch Teamchef Fred Vasseur erklärte voller Freude bei den Kollegen von «Sky Sports F1»: «Das war sozusagen die perfekte Saison, denn wenn wir uns zwei Siege aussuchen könnten, dann wären das Monaco und Monza. Wir haben auch in Australien gewonnen und nun stehen noch ein paar Rennen auf dem Programm, bei denen wir noch viele Punkte holen können. Wir werden also weiterhin Vollgas geben.»

Der Franzose lobte die ganze Mannschaft: «Das war ein gutes Wochenende, auch wenn das Qualifying etwas enttäuschend endete, obwohl unser Tempo gut war. aber im Rennen lief es wirklich super. Seit Saisonstart ist unser Renntempo etwas besser als unser Speed auf einer Runde, und das war auch in diesem Rennen der Fall. Alles lief gut und wenn alles so aufgeht, ist es perfekt. Jeder im Team hat seinen Beitrag geleistet und seine Rolle sehr gut gespielt.»

«Wir wussten, dass Carlos uns mit Informationen helfen konnte, weil wir mit beiden Fahrern nur einen Stopp eingelegt haben. Er hat uns wichtige Informationen zu den Reifen gegeben und es war sehr wichtig, dass wir verschiedene Informationen zum Abbau erhalten haben. Dieser war im vergangenen Jahr eine unserer Schwächen, in dieser Saison ist das aber eine unserer grössten Stärken. Wir sind beim Reifenmanagement sehr gut, auch die Fahrer bekommen das super hin», ergänzte der 56-Jährige.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0