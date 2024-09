Piastri über Stroll: «Wie im ersten Go-Kart-Rennen»

McLaren-Pilot Oscar Piastri war erster Verfolger von Charles Leclerc. Der Australier wurde vom überrundeten Lance Stroll aufgehalten – und findet harte Worte für den Fahrstil des kanadischen Aston-Martin-Piloten.

Oscar Piastri (McLaren) verlor seine Aufholjagd auf Charles Leclerc (Ferrari) in Monza knapp. Rund 2,7 Sekunden Abstand hatte der junge Australier auf der Ziellinie auf den Monegassen, der den Heimsieg für Ferrari holte. Piastri wurde Zweiter – und beschwerte sich anschließend über Bummelzug Lance Stroll, der ihm in einer entscheidenden Situation im Weg war.

Nach Piastris zweitem und Leclercs erstem und einzigem Boxenstopp hatte Piastri knapp über 18 Sekunden Rückstand auf den Monegassen. Doch die Aufholjagd gestaltete sich schwierig. Auf der Strecke war viel Verkehr. Piastri hatte lange Leclercs Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz vor sich. Ein weiteres Problem stellte ein überrundeter Pilot dar: Lance Stroll im Aston Martin.

Piastri: «Ich habe direkt nach meinem Stopp gefragt, welches Tempo ich brauche, um Charles einzuholen. Das war in etwa das, was ich in den ersten paar Runden hatte, also war ich ziemlich optimistisch.»

Doch dann kam er in Verkehr: «Ich habe hinter Carlos recht viel Zeit verloren. Und dann ist Stroll da gefahren wie in seinem ersten Go-Kart-Rennen. Ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf ging, als er die blaue Flagge sah. Das kostete mich eine weitere Sekunde.» Die blaue Flagge signalisiert langsamen und in diesem Fall überrundeten Fahrern, dass sich von hinten ein schnelleres Autos nähert, das er vorbeilassen muss. Stroll ließ sich Zeit, machte nur langsam Platz. Der Leidtragende war Piastri.

Piastri: «Der Stint musste perfekt sein. Diese Kleinigkeiten sind es insgesamt, die uns letztlich die Chance gekostet haben. Es wäre ohnehin ein Versuch auf gut Glück gewesen, aber wir hätten es fast geschafft. Ich habe alles gegeben und hätte nicht schneller sein können. Es hat einfach nicht ganz gereicht.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0