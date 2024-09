Lando Norris (McLaren): Verspielt er so den WM-Titel?

Fans von Lando Norris monieren: McLaren müsse doch jetzt ganz auf ihn setzen, um Max Verstappen in der Fahrer-WM einzuholen. Aber ein Rückblick zeigt – mit McLaren-Stallorder alleine ist es nicht getan.

Beim Traditions-GP von Italien hat Lando Norris den WM-Rückstand auf Max Verstappen weiter verringert; acht Grands Prix und drei Sprints vor Schluss liegt er noch um 62 Punkte hinten.

Fans von Lando Norris fordern seit Wochen, dass McLaren doch nun ganz auf den Engländer setzen müsste, den aussichtsreichsten Kandidaten, um WM-Leader Verstappen abzufangen.

Sie kritisieren, dass McLaren in Ungarn Oscar Piastri siegen liess (sieben Punkte futsch für Norris) und dass McLaren dem Australier in Monza freie Fahrt gab, was der eiskalt nutzte, um am Ende Zweiter hinter Charles Leclerc zu werden, Norris auf Rang drei (drei Punkte futsch für Norris).

Was die Norris-Fans dabei gerne vergessen: In Monza hat es Lando zum siebten Mal verpasst, aus einer Pole sofort die Führung zu machen und sich damit absetzen zu können. Sprint-Poles in Brasilien 2023 und China 2024, GP-Poles in Russland 2021 sowie Spanien, Ungarn, den Niederlanden und Italien 2024 – und kein einziges Mal ist der Brite als Leader aus der ersten Kurve gekommen!

Ex-GP-Pilot Martin Brundle: «So etwas setzt sich im Kopf fest, ob das ein Fahrer will oder nicht.»

Und es ist nicht nur dies. Punkte gingen für Lando Norris auch verloren in den Rennen von Kanada, Spanien, Österreich, Grossbritannien und Belgien.

In Montreal wurde Norris im kritischen Moment eine Runde zu lange auf der Bahn gelassen. Damit war die Siegchance verflogen, Rang 2 für Lando hinter Verstappen.

In Barcelona waren die Reifenwechsel von McLaren weniger gut als jene der Gegner, Norris zeigte ein – gemessen an Verstappen – zu wenig kluges Reifen-Management, was auch mit dem Führungsverlust beim Start zusammenhing. Wieder Sieg für Verstappen, Norris erneut nur Zweiter.

Auf dem Red Bull Ring kam es zur bekannten Kollision mit Verstappen, Lando musste aufgeben, Verstappen holte als Fünfter zehn Punkte. Max’ weit ausgefahrene Ellenbogen hin oder her – etwas mehr Geduld von Norris wäre gescheiter gewesen.

In Silverstone hielt Norris nicht an seinem perfekten Halteort in der Box, der Stopp dauerte zu lange, der Wechsel auf weiche Reifen erwies sich als falsch. Mittelhart wäre die gescheitere Wahl gewesen. Verstappen Zweiter, Norris Dritter.

In Belgien verschätzte sich Norris nach dem Start, geriet auf den Randstein und rutschte neben die Bahn, nur Rang 6 hinter Verstappen.

Hätten Norris und McLaren seit dem Norris-Sieg in Miami alles richtig gemacht, so läge Norris inzwischen ganz dicht hinter seinem Widersacher.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0