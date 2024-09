Andrea Kimi Antonelli: Klarer Startnummer-Wunsch

Für Andrea Kimi Antonelli erfüllte sich mit der Mercedes-Verpflichtung ein langgehegter Traum. Der schnelle Teenager aus Italien weiss auch schon, mit welcher Startnummer er in der Formel 1 antreten will.

Als Ende Januar die Ferrari-Sensationsverpflichtung von Lewis Hamilton bestätigt wurde, beteuerte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass er sich bei der Wahl des Nachfolgers des siebenfachen Weltmeisters Zeit lassen wolle. Tatsächlich wurde der nächste Sternfahrer, der im nächsten Jahr neben George Russell antreten wird, erst in Monza bestätigt.

Mit Andrea Kimi Antonelli folgt ein Fahrer auf den 105-fachen GP-Sieger, der mehr als 20 Jahre jünger als der 39-jährige Brite ist. Der Teenager aus Bologna weiss auch, mit welcher Startnummer er in seine GP-Karriere starten will. Bei der Pressekonferenz, die zu seiner Verpflichtung abgehalten wurde, erklärte er auf die entsprechende Frage: «Ich mag viele Zahlen, aber die 12 ist eine spezielle.»

Antonelli fuhr bereits 2022 und 2023 mit der Nummer 12 auf dem Auto. Mit dieser Startnummer eroberte er die Titel in der italienischen und der ADAC Formel 4 sowie in der European- und Middle-East-Ausgabe der Formula Regional. «Ich hatte die Nummer 12 schon zu Formel-4-Zeiten und damit lief es immer gut. Deshalb gibt es keinen Grund, eine andere Nummer zu wählen», sagte Antonelli.

Der Hoffnungsträger von Mercedes, der aktuell noch in der Formel 2 antritt, versteht sich nicht als Ersatz für seinen Vorgänger Lewis Hamilton. Er ist sich sicher: «Ich glaube, dass es nicht möglich ist, Lewis Hamilton zu ersetzen. Er ist ein so grossartiger Vertreter unseres Sports und hat in seiner bisherigen Karriere so viel erreicht.» Deshalb betont er: «Ich sehe mich also nicht als seinen Ersatz, sondern einfach nur als den nächsten Mercedes-Piloten.»

