Kevin Magnussen gesperrt: Oliver Bearman im Haas!

​Am Morgen des 6. September hat der US-amerikanische Rennstall Haas bestätigt, wer beim kommenden GP-Wochenende für den gesperrten Kevin Magnussen einspringt – es ist Ferrari-Junior Oliver Bearman.

Vor zehn Jahren hat der Autoport-Weltverband FIA ein Strafpunkte-System eingeführt, nun hat es den ersten Piloten erwischt: Weil er sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten (saisonübergreifend) zwölf Strafpunkte hat zuschulden kommen lassen, wird Haas-Pilot Kevin Magnussen den kommenden Baku-GP als Zuschauer erleben. Kevin ist der 21. Fahrer in der Formel 1, der beim Rennen zuschauen muss.

Nun hat Haas bestätigt, wer für ihn fahren wird: Es ist Ferrari-Junior Oliver Bearman, der 2025 ohnehin für die Amerikaner an den Start gehen wird. Der Brite sprang im vergangenen März als 18-Jähriger bei Ferrari ein für Carlos Sainz, der sich einer Blinddarm-Operation unterziehen musste. Bearman errang den elften Startplatz und wurde hervorragender Siebter.

Bearman wurde mit seinem Einsatz in Jeddah zum jüngsten Werksfahrer von Ferrari, er löste Ricardo Rodríguez ab, der 1961 als 19-Jähriger für die Italiener gefahren ist.

Bearman ist der jüngste britische Formel-1-Fahrer und der drittjüngste Grand-Prix-Pilot nach Max Verstappen und Lance Stroll. Und er wurde zum drittjüngsten Punktesammler hinter dem Niederländer und dem Kanadier.

Nun sagt Oliver: «Es ist eine grosse Herausforderung, als Ersatzfahrer ins Rennen zu gehen, mit begrenzter Vorbereitungszeit. Aber ich bin in der glücklichen Lage, dass ich das schon früher in diesem Jahr mit der Scuderia Ferrari gemacht habe, so dass ich zumindest auf diese Erfahrung zurückgreifen kann.»

«Zudem habe ich in dieser Saison bereits vier erste Freitagtrainings mit Haas absolviert, was sich zweifellos als wertvoll erweisen wird, um das gesamte Rennwochenende in Baku in Angriff zu nehmen. Das Team ist derzeit in guter Form, und ich werde mein Bestes tun, um mich in der uns zur Verfügung stehenden Zeit vorzubereiten. Das Ziel ist es, ein solides Wochenende in Aserbaidschan zu haben.»



Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Ich freue mich, dass Ollie den VF-24 in Baku an der Seite von Nico fahren wird. Bearman hat bereits in den FP1-Einsätzen und bei den Tests nach der Saison vielversprechende Leistungen gezeigt. Als er in Saudi-Arabien für die Scuderia Ferrari fuhr, zeigte er, was in ihm steckt, und sammelte auf Anhieb WM-Punkte. Dies ist eine weitere hervorragende Gelegenheit für Ollie und das Team, auch im Hinblick auf 2025 zusammenzuarbeiten, dieses Mal über ein ganzes Rennwochenende hinweg. Ollie könnte sich dabei keinen besseren Teamkollegen als Nico Hülkenberg wünschen, der ihm als Referenz dienen wird.»