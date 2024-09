Sauber/Audi: Hülkenberg/Bortoleto für Bottas/Zhou?

​Der Chinese Guanyu Zhou (25) wittert, dass er für 2025 bei Sauber/Audi leer ausgeht: «Ich habe alles getan, was ich konnte.» Fährt 2025 neben Nico Hülkenberg der junge Brasilianer Gabriel Bortoleto?

60 Formel-1-GP hat der 25-jährige Guanyu Zhou aus Shanghai bislang bestritten, gut möglich, dass seine Karriere in der Königsklasse Anfang Dezember mit dem WM-Finale von Abu Dhabi zu Ende gehen wird. Der 2024 noch punktelose Chinese wirkt resigniert.

Zhou (bestes F1-Ergebnis: Achter in Kanada 2022) liegt derzeit auf dem 19. WM-Rang, als bestplatzierter Punkteloser, dank seines elften Platzes beim Saisonstart in Bahrain.

Im Fahrerlager der Monza-Rennstrecke hat der frühere Renault-Junior zugegeben, dass seine Chancen schwinden, für 2025 ein Formel-1-Cockpit zu finden. Zhou bei den Kollegen von crash.net: «Letztlich gibt es nur noch zwei Möglichkeiten – entweder ich erhalte einen Platz bei Sauber, oder ich gehe leer aus.»

«Ich bin mir gegenüber ehrlich. Und ich glaube nicht, dass ich sehr wütend werde, wenn es mit dem Cockpit nicht klappt. Ich kämpfe um den gleichen Platz wie Valtteri Bottas, und wenn ich gegen ihn den Kürzeren ziehe, dann kann ich gut damit leben.»

Durchaus möglich, dass weder der eine noch der andere gegenwärtige Sauber-Fahrer den Platz neben Nico Hülkenberg erhält.

Im Rahmen des Monza-GP hat Sauber-CEO Mattia Binotto erklärt, bei der Frage des zweiten Piloten neben Nico Hülkenberg wäge man derzeit ab – Erfahrung oder Jugend.



Nicht erst seit seinem sensationellen Formel-2-Rennen in Monza mit guten Aussichten: der Brasilianer Gabriel Bortoleto (Formel-3-Champion 2023).



Mit einer taktischen und fahrerischen Meisterleistung und die Gunst der Stunde einer Safety-Car-Phase nutzen, fuhr der 19-Jährige McLaren-Nachwuchsfahrer in Italien vom letzten Startplatz zum Sieg. Damit liegt Gabriel im Zwischenklassement nur noch 10,5 Punkte hinter F2-Leader Isack Hadjar.



McLaren nahm Gabriel Bortoleto Anfang Oktober 2023 unter Vertrag, nach dem Monza-Wochenende fuhr er einen Tag lang Formel 1 auf dem Red Bull Ring (mit einem 2022er McLaren).



Doch bei McLaren sind die Stammplätze von Lando Norris und Oscar Piastri auf Jahre hinaus besetzt. Was also sollen die Engländer mit dem talentierten Südamerikaner machen? Ewig auf die Ersatzbank setzen geht nicht. Das weiss auch das Management von Bortoleto – die Firma A14 von Fernando Alonso.



Und Guanyu Zhou? «Ich will der Formel 1 verbunden bleiben, auch wenn ich meinen Stammplatz verlieren sollte. Ich habe mich bislang in keiner anderen Meisterschaft umgeschaut. Ich glaube fest daran, dass ich – sollte es halt nicht klappen – eine neue Chance erhalten werde. Ich habe alles getan, was ich kann. Frustrierend ist nur, dass ich nicht zeigen konnte, was in mir steckt. Nun liegt es an Mattia und dem Management von Audi.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0