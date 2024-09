Aston Martin bestätigt Verpflichtung von Adrian Newey

Bei einer Pressekonferenz, die live auf YouTube übertragen wurde, bestätigte Aston Martin das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Formel 1: Das Team aus Silverstone hat sich die Dienste von Adrian Newey gesichert.

Fernando Alonso und Lance Stroll dürfen sich freuen, denn künftig werden ihre Formel-1-Autos aus der Feder von Star-Designer Adrian Newey stammen. Der bisherige Technische Direktor von Red Bull Racing wird nach seinem Abgang im Weltmeister-Team aus Milton Keynes bei Aston Martin sein ganzes Wissen und Können einsetzen, um den Rennstall aus Silverstone an die Spitze des Feldes zu bringen.

Dies bestätigte das Team von Lawrence Stroll bei der Pressekonferenz, die im AMR Technology Campus stattgefunden hat und mittels YouTube-Livestream in die ganze Welt übertragen wurde. Die Freude ist gross, denn alle Red Bull Racing-Kontrahenten zeigten nach der Bestätigung seines Abgangs im Weltmeister-Team reges Interesse an der Verpflichtung Neweys.

GP-Veteran und Sky-Sports-F1-Experte Martin Brundle sagte bereits vor Monaten: «Es muss ein Team mit reichlich Ressourcen sein. Sein Talent wäre andernfalls vergeudet. Klar werden Rennställe wie Mercedes, Aston Martin, McLaren und Ferrari versuchen, ihn zu verpflichten. Denn das zahlt sich gleich doppelt aus: Ein Team kann von seiner gewaltigen Erfahrung profitieren, und gleichzeitig kann das die komplette Konkurrenz eben nicht. Ich bin ganz sicher – die Teams werden wie verrückt versuchen, ihn zu kriegen.»

Newey wird seine Arbeit beim neuen Brötchengeber am 1. März 2025 aufnehmen, er wird dann als «Managing Technical Partner» arbeiten. Ausserdem steigt er als Teilhaber beim Formel-1-Team von Aston Martin ein.

«Das ist eine grossartige Nachricht. Adrian ist der Beste der Welt in dem, was er tut, und ich bin unglaublich stolz, dass er zum Aston Martin Team stösst», sagt Lawrence Stroll. «Es ist die grösste Story, seit der Name Aston Martin in den Sport zurückgekehrt ist, und ein weiterer Beweis für unseren Ehrgeiz, ein Formel-1-Team aufzubauen, das um WM-Titel kämpfen kann.»

«Als Adrian zur Verfügung stand, wussten wir sofort, dass wir den Wunsch, ihn zu verpflichten, in die Tat umsetzen mussten. Unsere ersten Gespräche bestätigten, dass wir den gemeinsamen Wunsch hatten, bei einer einmaligen Gelegenheit zusammenzuarbeiten. Adrian ist ein Rennfahrer und einer der ehrgeizigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Als er sah, was wir in Silverstone aufgebaut haben – unseren unglaublichen AMR-Technologie-Campus, die talentierte Gruppe von Mitarbeitern, die wir zusammengestellt haben, und den modernsten Windkanal im Sport – verstand er schnell, was wir zu erreichen versuchen», fährt der Kanadier fort.

«Wir meinen es ernst, und er tut es auch. Adrian teilt unseren Erfolgshunger und unseren Ehrgeiz, er glaubt an dieses Projekt, und er wird uns helfen, das nächste Kapitel in der Formel-1-Geschichte von Aston Martin Aramco zu schreiben», ergänzt Stroll Senior.

