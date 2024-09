Montoya über Norris: «Muss etwas aggressiver sein»

Der frühere Formel-1-Star Juan Pablo Montoya isst sich sicher: Im teaminternen Duell gegen seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri muss der aktuelle WM-Zweite Lando Norris etwas aggressiver ans Werk gehen.

Sieben Mal hat es Lando Norris bereits verpasst, den Vorteil der Pole-Position zu nutzen, um beim Start in Führung zu gehen. Überrumpelt wurde der McLaren-Star bei den Sprints in Brasilien 2023 und China 2024 sowie in den GP in Russland 2021 und den diesjährigen Rennen in Barcelona, Budapest, Zandvoort und Monza.

Zuletzt wurde der Brite von seinem eigenen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri überholt. Der schnelle Australier griff in der vierten Kurve an und zog mit einem Manöver, das CEO Zak Brown nach dem Rennen als «hart, aber fair» bezeichnete, am aktuellen WM-Zweiten vorbei.

Dass der 23-Jährige aus Melbourne auf der Strecke unerbittlich kämpft, setzt Norris unter Druck, ist sich der frühere Formel-1-Star Juan Pablo Montoya sicher. Er sagt im Gespräch mit «AS Colombia»: «Meiner Meinung nach muss Lando etwas aggressiver sein, an seiner Stelle wäre ich das. Denn Oscar setzt in dieser Hinsicht klare Massstäbe, er greift sehr aggressiv an.»

«Ich bin mir sicher, dass das Team darüber spricht und schaut, ob es eine Stallorder aussprechen soll. Die Wahrheit ist, dass dies nötig ist, wenn es mit Lando den WM-Titel holen wird. Und es ist wichtig, dass dies geschieht, bevor sich Red Bull Racing wieder verbessert», mahnt der 48-Jährige Kolumbianer, der zwischen 2001 und 2006 insgesamt 94 GP-Einsätze bestritten und sieben davon mit dem Sieg gekrönt hat.

In der WM-Tabelle fehlen Norris, der den zweiten Zwischenrang belegt, 62 Punkte auf Leader Max Verstappen. Der Brite verfügt über einen 44-Punkte-Vorsprung auf seinen Teamkollegen Piastri, der derzeit hinter Ferrari-Star Charles Leclerc die vierte Position in der Fahrer-Wertung belegt. Bei den Konstrukteuren konnte McLaren bis auf acht Punkte an Red Bull Racing heranrücken.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Bottas 0

22. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0