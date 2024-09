Fernando Alonso zu Newey: «Eine unglaubliche Chance»

Fernando Alonso bekommt 2025 die Gelegenheit, mit Adrian Newey zusammenzuarbeiten. Der Star-Designer der Königsklasse hat sich entschieden, einen mehrjährigen Vertrag mit dem Aston Martin Team zu schliessen.

Adrian Newey wird im nächsten Jahr ein neues Kapitel in seiner Formel-1-Karriere aufschlagen, die überaus erfolgreich verlief. Der langjährige Technische Direktor von Red Bull Racing nimmt bei Aston Martin die Herausforderung an, das Team aus Silverstone wieder an die Spitze des Feldes zu bringen.

Das freut nicht nur Teameigner Lawrence Stroll, der den begehrten Ingenieur an Bord locken konnte – berichten zufolge mit einem satten Gehalt im zweistelligen Millionen-Bereich. Auch dessen Sohl Lawrence Stroll und Formel-1-Urgestein Fernando Alonso können es nicht erwarten, die Arbeit mit Newey aufzunehmen.

Alonso erklärte bei der Pressekonferenz mit dem prominenten Team-Neuzugang im Werk von Aston Martin in Silverstone: «Ich fuhr viele Jahre gegen Newey, und ich würde ihn als eine Inspiration für uns alle bezeichnen. Dank Adrian, seines Talents und seiner Fahrzeuge, mussten wir Fahrer, die Ingenieure und die Teams die Latte höher legen, um mitzuhalten.»

«Lawrences Vision nimmt Formen an», fügte der zweifache Champion mit Blick auf die ehrgeizigen Ziele von Stroll Senior an, der sich auch bei der Infrastruktur des Teams nicht davor scheute, grosse Summen zu investieren und ein top-modernes Formel-1-Werk samt neuem Windkanal zu finanzieren. «Es zeigt, wie ernst es ihm ist, mit der Verpflichtung von Adrian, Honda, Aramco, dem neuem Windkanal und diesem Campus.»

«Für mich ist es eine unglaubliche berufliche Chance, mit Adrian zusammenzuarbeiten und weiterhin in dieser grünen Farbe von Aston Martin anzutreten. Darauf bin ich sehr stolz. Auch persönlich ist es eine unglaubliche Gelegenheit, so viel zu lernen. Vor einigen Wochen habe ich mit Lance darüber gesprochen, wie unglaublich die Chance ist, mit Lawrence und jedem bei Aston Martin zu arbeiten und sowie auf als auch neben der Strecke viel dazuzulernen. So können wir auch auf persönlicher Ebene wachsen», schwärmte Alonso daraufhin.

