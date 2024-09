Aserbaidschan-GP Baku TV: Vorsicht, andere Startzeit!

​Hochspannung vor dem Grossen Preis von Aserbaidschan auf dem tückischen Baku City Circuit: Die Fans dürfen sich auf ein Feuerwerk gefasst machen. Vorsicht, gestartet wird schon um 13.00 Uhr!

In der Formel 1 hat sich in den letzten Jahren die Startzeit 15.00 Uhr eingebürgert, das gilt auch für den Grand Prix von Aserbaidschan, allerdings als Lokalzeit in Baku. Vorsicht also für alle Zuschauer, denn das ist nach mitteleuropäischer Sommerzeit 13.00 Uhr!

Die grosse Frage für den Stadt-GP: Wie geht der Mehrkampf Ferrari gegen McLaren gegen Mercedes gegen Red Bull Racing dieses Mal aus? Mercedes hatte vor der Sommerpause in Belgien das schnellste Auto, McLaren war in den Niederlanden mit Lando Norris nicht zu schlagen, Ferrari triumphierte mit Charles Leclerc zum Jubel der Tifosi in Monza.

Nun in Baku ist alles offen, «und es wäre ein grosser Fehler, dabei Red Bull Racing abzuschreiben», wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Italien betont hat.

Wir halten Sie in unserem Live-Ticker über alle Entwicklungen auf dem tückischen Strassenkurs auf dem Laufenden, natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.





Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 13. September

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Grossbritannien 2024

08.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.15: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

11.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

11.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30: Erstes Training

14.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards GP Italien

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00: Zweites Training

16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Italien 2024



Samstag, 14. September

07.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.30: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.00: ServusTV – Analyse Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

16.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung

18.30: Sky Sport F1 – Inside Story: Lando gewinnt endlich

18.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 15. September

07.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.15: Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel gegen Alonso

10.50: Sky Sport F1 – Inside Story: Hamilton siegt in Silverstone

11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

11.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen

12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen

12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan

14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

19.00: ORF 1 – Rennen Wiederholung

16.15: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

16.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

19.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14:40,727 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,664 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,153

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,621

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,820

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,932

07. George Russell (GB), Mercedes, +39,715

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,148

09. Alex Albon (T), Williams, +1:07,456 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,302

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:08,495

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:21,308

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:33,452

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

Out

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 303 Punkte

02. Norris 241

03. Leclerc 217

04. Piastri 197

05. Sainz 184

06. Hamilton 164

07. Pérez 143

08. Russell 128

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 6

17. Albon 6

18. Ocon 5

19. Zhou 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Colapinto 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 446 Punkte

02. McLaren 438

03. Ferrari 407

04. Mercedes 292

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 28

08. Alpine 13

09. Williams 6

10. Sauber 0