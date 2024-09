Lando Norris (4.): «Das war heute meine Aufgabe»

Lando Norris schaffte es im Aserbaidschan-GP an seinem Titelrivalen Max Verstappen vorbei. Der McLaren-Star half auch seinem Teamkollegen Oscar Piastri, das Rennen auf dem Strassenkurs von Baku zu gewinnen.

Nachdem Lando Norris am Samstag noch voller Frust das Fahrerlager von Baku verlassen hatte, weil er wegen einer kurzen gelben Flagge im Q1 steckengeblieben war, rechnete er sich fürs Rennen nicht die besten Chancen aus. Doch am Ende durfte er sich über den vierten Platz und den Sieg seines Teamkollegen Oscar Piastri freuen, zu dem er seinen Teil beitrug.

«Natürlich ist es hart, wenn das Team sagt, man soll langsamer machen, um dem Teamkollegen zu helfen, aber zu diesem Zeitpunkt steckte ich ohnehin hinter Alex fest. Ich machte auch nicht extra langsam, sondern nutzte die Gelegenheit, um meine überhitzenden Reifen etwas zu schonen. Aber natürlich half es Oscar, vorne zu bleiben und ich konnte damit einen kleinen Beitrag zu seinem Erfolg leisten. Das ist für uns als Team sehr wichtig», schilderte der 24-Jährige.

«Natürlich kann man nicht sagen, ob es wirklich viel gekostet hat, aber das glaube ich nicht, denn ich steckte auch danach noch etwa 15 Runden hinter Alex fest. Deshalb glaube ich nicht, dass es beim Ergebnis einen Unterschied machte. Wohl aber für Oscar, und ihm zu helfen, war heute meine Aufgabe. Es ist super, dass wir den ersten und vierten Platz holen konnten», ergänzte Norris.

Auch mit Blick auf die Team-Wertung, in der McLaren den ersten Platz übernehmen konnte, schwärmte der aktuelle WM-Zweite: «Das ist super, wir sind zum ersten Mal seit zehn Jahren an der Spitze und es fühlt sich gut an, wenn man seinen Anteil dazu beiträgt. Ich bin happy mit dem Ergebnis, denn ich habe nicht erwartet, dass ich so gut abschneide. Natürlich habe ich vom späten Crash profitiert. Aber das Tempo war auch gut und sobald ich am Ende des ersten Stints freie Bahn hatte, war der Speed einfach super.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0