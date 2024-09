Sergio Pérez nach Sainz-Crash: «Verfluchter Idiot!»

Carlos Sainz gegen Sergio Pérez in Baku

Sergio Pérez lag kurz vor Schluss des Aserbaidschan-GP in aussichtsreicher Position für einen Podestplatz in Baku. Dann knallte es mit Carlos Sainz. Der Mexikaner sagt: «Ist der verrückt oder was?»

Kollision kurz vor Schluss des Strassen-GP in Baku zwischen Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und dem Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez. Wir werden nie erfahren, wie dieser spannende Grand Prix ausgegangen wäre ohne den spektakulären Unfall, der zum Ausfall der beiden Streithähne führte.

Durchaus denkbar, dass beide Ferrari-Fahrer noch auf dem Podest gelandet wären; durchaus denkbar, dass sich Baku-Spezialist Pérez den zweiten Platz geangelt hätte. An den fabelhafte fahrenden Oscar Piastri wäre «Checo» wohl nicht herangekommen.

Kurz nach dem Crash zeterte Pérez am Funk über Sainz: «Was zum Geier macht der Kerl da? Was zum Henker! Ist der verrückt oder was? Verfluchter Idiot!»

Pérez und Sainz mussten beide zu den Rennkommissaren, um sich zu erklären.

Mit etwas Abstand blickt der sechsfache GP-Sieger Pérez so auf diese gefährlichen Sekunden zurück: «Meiner Meinung nach hat Carlos zu schnell nach links gezogen, um den Windschatten von Leclerc zu suchen, das war die falsche Bewegung im falschen Moment, und das Ergebnis war ein ziemlich übler Unfall.»



«Das ist jammerschade und ein Desaster für unsere WM-Chancen. Wir hätten aus diesem Wochenende erheblich mehr holen können.»



«Mein Wagen lag gut, das ist ermutigende, auch hinsichtlich des kommenden Rennens in Singapur. Aber bei Max hat sich gezeigt – ist die Abstimmung nur geringfügig anders, dann fällst du ratz-fatz aus dem besten Nutzbereich. Daran müssen wir weiter arbeiten.»





Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:58,007 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,910 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +31,328

04. Lando Norris (GB), McLaren, +36,143

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:17,098 min

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,468

07. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde, +1:27,396

08. Franco Colapinto (RA), Williams, +1:29,541

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:32,401

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,127

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:33,465

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:57,189

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2:26,907

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2:28,841

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 313 Punkte

02. Norris 254

03. Leclerc 235

04. Piastri 222

05. Sainz 184

06. Hamilton 166

07. Russell 143

08. Pérez 143

09. Alonso 58

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

02. McLaren 476 Punkte

01. Red Bull Racing 456

03. Ferrari 425

04. Mercedes 309

05. Aston Martin 82

06. Racing Bulls 34

07. Haas 29

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0