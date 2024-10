James Vowles über F1-Motoren: «Das wird sich ändern»

2026 wird nicht nur die neue F1-Fahrzeuggeneration zum Einsatz kommen, auch die Formel-1-Triebwerke werden sich deutlich von den aktuellen Motoren unterscheiden. Das hat Folgen, erklärt Williams-Teamchef James Vowles.

Die letzte Motor-Regelrevolution in der Formel 1 ist schon eine ganze Weile her: 2014 wurden die aktuell eingesetzten V6-Turbo-Hybride eingeführt, die zunächst für eine jahrelange Mercedes-Dominanz in der Königsklasse gesorgt haben.

Doch in den letzten Jahren war es das Red Bull Racing Team, das in der Fahrer- und Team-WM triumphierte, und mit Blick auf die Motoren waren die Leistungsunterschiede wie erwartet nicht mehr so gross wie zu Beginn der Hybrid-Ära.

Das wird sich 2026 wieder ändern, ist sich James Vowles sicher. Denn dann kommt die nächste Generation von Triebwerken in der Formel 1 zum Einsatz – auch die Autos werden grundlegend verändert. Der vWilliams-Teamchef stellt bei seinem Besuch im «Beyond the Grid»-Podcast fest: «Ich glaube, wir werden Leistungsunterschiede sehen, die derzeit nicht existieren.»

«Derzeit sind so gut wie alle Aggregate gleich stark. Ich denke, das wird sich 2026 ändern und man wird einen Unterschied zwischen den Power Units sehen», prophezeit der Brite, der allerdings nicht mit so grossen Unterschieden wie 2014 rechnet: «Ich glaube nicht, dass es auf diesem Niveau sein wird.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0