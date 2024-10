Brando zu Lando! Badoer kommt ins McLaren-Programm

Brando Badoer, Sohn von Luca Badoer, schließt sich dem Nachwuchsprogramm von McLaren an und fährt kommende Saison in der Formel 3. Namentlich passt das Talent optimal zum McLaren-Kader: Brando kommt zu Lando!

Fahrer-Neuigkeiten aus dem Hause McLaren!

Das Team aus dem englischen Woking teilt am Montag mit, dass Brando Badoer sich dem Nachwuchskader von McLaren anschließt. Der Italiener fährt aktuell in der Formula Regional (FRECA) für Van Amersfoort Racing.

McLaren hatte bereits einen Vorvertrag mit dem Nachwuchstalent und hat jetzt die Option gezogen. Seit dem nun laufenden Oktober ist er Teil der Nachwuchsschmiede von McLaren.

Namentlich und klanglich passt Brando wunderbar zu McLaren-Pilot Lando Norris. Man könnte also meinen, die Verbindung stehe unter einem guten Stern. Badoer wird 2025 für Prema in der Formel 3 antreten, also im Rahmenprogramm der Formel 1.

Sein Debüt im Einsitzer machte Badoer 2022 in der Formel 4 der Vereinigten Arabischen Emirate. Gleichzeitig trat er auch in der italienischen Formel 4 ab. 2023 blieb er beiden Serien erhalten, fuhr in der italienischen Serie fünfmal aufs Podium.

Rennfahren hat Brando Badoer im Blut: Sein Vater ist Luca Badoer, der zwischen 1993 und 2009 insgesamt 51 Grands Prix gefahren ist. In den 90er-Jahren Stammfahrer, gab Luca Badoer 2009 für Ferrari sein Comeback, als er für zwei Rennen Felipe Massa ersetzte, der durch eine aus der Aufhängung von Barrichellos Auto herausgesprungene Metallfeder schwer am Kopf verletzt wurde.

Stephanie Carlin, Leiterin des Bereichs F1 Business Operations und des Nachwuchsprogramms: «Es ist großartig, Brando in unserem Fahrerentwicklungsprogramm willkommen zu heißen. Wir haben ihn im vergangenen Jahr genau beobachtet und waren von seinen Leistungen als Rookie in der wettbewerbsintensiven Formula Regional beeindruckt. Daher war es sinnvoll, unsere Option zu ziehen und ihn in das Vollzeitprogramm aufzunehmen. Wir freuen uns darauf, ihn in Papaya fahren zu sehen und seine Entwicklung zu unterstützen, wenn er in die Formel-3-Meisterschaft mit Prema Racing einsteigt.»

Brando Badoer: «Ich freue mich sehr, dem McLaren Driver Development-Programm beizutreten. Es ist eine fantastische Gelegenheit, einem Team mit einer so großen Rennerfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Talentförderung beizutreten.»