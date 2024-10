Oliver Bearman: Dickes Lob von Esteban Ocon

Im nächsten Jahr werden Oliver Bearman und Esteban Ocon als Teamkollegen für die Haas-Mannschaft auf Punktejagd gehen. Der erfahrene Franzose hält viel vom Teenager aus Grossbritannien.

Die gute Leistung, die Oliver Bearman bei seinem unverhofften GP-Debüt in Saudi-Arabien gezeigt hatte, als er für den erkrankten Ferrari-Star Carlos Sainz einsprang und nach nur einem freien Training eine starke Leistung im Qualifying und Rennen zeigte, war keine Ausnahme. Dies bewies der 19-Jährige bei seinem zweiten Formel-1-Einsatz in diesem Jahr.

Dieser kam zustande, weil Haas-Pilot Kevin Magnussen eine Rennsperre kassiert hatte. Bearman, der nach seinem siebten Platz im Ferrari einen Vertrag von der US-Mannschaft für 2025 bekommen hatte, durfte diesmal das ganze Wochenende bestreiten und erneut stellte er seine fahrerischen Qualitäten unter Beweis. Sowohl im Qualifying als auch im Rennen landete er vor Routinier Nico Hülkenberg. Und erneut konnte er punkten, als Zehnter sammelte er einen wichtigen WM-Zähler für das Team.

Die starke Leistung ist auch seinem künftigen Teamkollegen Esteban Ocon nicht entgangen. Der Franzose, der aktuell noch für das Alpine-Team antritt, ist sich sicher, dass der Brite ihn fordern wird. «Ganz sicher», lautete seine Antwort auf die entsprechende Frage. «Was er in Baku gezeigt hat, war beachtlich, und ich wusste, dass er gut sein würde – ich denke, das ganze Fahrerlager wusste bereits da, dass er über ausserordentlich viel Talent verfügt.»

«Auf einer so technischen Strecke gleich auf Touren zu kommen, ist ein schwieriges Unterfangen», weiss der 28-Jährige, der den Ungarn-GP von 2021 für sich entscheiden konnte. Das sei schon in der Formel 2 ersichtlich gewesen, als Bearman im vergangenen Jahr in Baku mit verbogener Lenkung auf die Pole fuhr. «Das zeigt, dass er auf Anhieb klarkommt, egal, in welchem Auto er sitzt», lobte Ocon, der auch erklärte: «Es ist super für ihn, das Team und auch für mich, dass er vor seiner ersten vollen Saison bereits GP-Erfahrung sammeln konnte.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0