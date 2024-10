Christian Horner: «Haben ein paar Probleme erkannt»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner blickt zuversichtlich auf das nächste Kräftemessen der Königsklasse, das in Austin über die Bühne gehen wird. Die Herausforderung ist gross, mahnt er gleichzeitig.

Dass sich Red Bull Racing in Singapur über den zweiten Platz von Max Verstappen freuen durfte, war angesichts der bescheidenen Leistung beim vorangegangenen Rennen in Monza nicht selbstverständlich. Schliesslich gehört der Strassenkurs nicht zu den besten Pflastern für das Team aus Milton Keynes, wie das Flutlichtrennen im vergangenen Jahr gezeigt hat.

Zudem bereitet der RB20, mit dem Verstappen und sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez in diesem Jahr auf Punktejagd gehen, den Ingenieuren deutlich mehr Kopfzerbrechen als sein Vorgänger, mit dem Verstappen 2023 seinen dritten WM-Titel erobern und einige Rekorde aufstellen konnte. Doch das Team ist auf einem guten Weg, wie Christian Horner bei seinem Besuch im «F1 Nation»-Podcast betont hat.

Der Teamchef verriet dabei: «Ich denke, wir haben einige aerodynamische Probleme erkannt.» Und er lobte: «Max konnte diese Probleme umfahren, das ist eine seiner vielen Fähigkeiten, während sich Checo schwerer damit tat. Das ist fast schon wie damals, als Michael Schumacher der Einzige war, der mit dem Ferrari klargekommen ist.»

Auf die Frage, wie viel Zeit auf McLaren fehle, erklärte der Brite trocken: «Wenn man sich den ersten Stint von Lando Norris in Singapur anschaut, fehlen uns 23 Sekunden.» Im gleichen Atemzug relativierte er aber auch: «Aber ich denke, wir haben begonnen, gewisse Dinge zu verstehen und hoffen, dass wir einige Lösungen gefunden haben.»

Ein gutes Anzeichen sei etwa der zweite Startplatz gewesen, den sich Verstappen auf dem Marina Bay Street Circuit habe sichern können. «Das ist ja nicht unsere stärkste Strecke», betonte Horner, der mit Blick auf die nächste WM-Runde in Austin zuversichtlich bleibt. Dort wird Red Bull Racing neue Teile dabei haben, bestätigte er.

«Austin ist sozusagen ein natürlicher Zeitpunkt für alle Teams, um Neues ans Auto zu bringen. Ich denke, Ferrari wird etwas dabei haben, auch Mercedes und McLaren werden nachlegen. Wir wollen auf das Verständnis aufbauen, das wir seit Monza gewonnen haben, und die Balance des Autos verbessern, damit die Fahrer etwas mehr Vertrauen finden», zählte Horner auf.

Einfach wird es nicht, mahnte er gleichzeitig: «Uns erwartet dort eine ganz andere Herausforderung, der erste Sektor ist sehr schnell und sie haben die Strecke auch teilweise neu asphaltiert, was für ein weiteres Fragezeichen sorgt. Zudem absolvieren wir ein Sprintrennen, wir müssen also gleich auf Touren kommen. Das alles müssen wir berücksichtigen und das ganze Team arbeitet unglaublich hart, um die Probleme aus der Welt zu schaffen und in Austin hoffentlich etwas dabei zu haben, das den Fahrern hilft.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0