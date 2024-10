James Vowles: 2025 wird Kompromiss und hartes Jahr

Williams-Teamchef James Vowles bremst die Erwartungen für die kommende Saison. 2025 werde ein Jahr des Kompromisses, ein «Kampf» und ein Jahr, das möglicherweise nicht die besten Platzierungen hergeben werde.

Das Jahr 2025 wird als letzte Saison nach geltendem Reglement für alle Teams ein Übergangsjahr. Der volle Fokus liegt darauf, 2026 mit dem neuen Reglement einen Volltreffer zu leisten.

Das Williams-Team geht die kommende Saison entsprechend an. Teamchef James Vowles sagte gegenüber Autosport: «Das ist die Botschaft, die Alex und Carlos beide kennen: 2025 wird ein Kampf, denke ich.»

Der Brite erklärt: «Es ist nicht so, dass wir uns vorwärtsbewegen werden, wir werden uns ein wenig zurückbewegen.»

Vowles weiter: «Und wenn es so ist, bin ich damit einverstanden, denn es bedeutet einfach, dass wir im Vergleich zu den anderen in unserem Umfeld im Jahr 2026 mit der richtigen Rate investieren. Das ist es, was wir erwarten sollten: Wir werden 2025 einen Kompromiss eingehen. Das bedeutet nicht, dass wir Zehnter werden, aber es wird ein hartes Jahr werden.»

Williams ist aktuell Achter in der Team-Wertung, im Vorjahr Siebter konnte Carlos Sainz für sich gewinnen, dessen Vertrag bei Ferrari nicht verlängert wurde. Das Team befindet sich im Aufwind – nun allerdings die Vorsichtig-Prognose von Vowles.

Immerhin: Der Brite hatte auch gesagt, dass Williams die beste Fahrerpaarung für die Saison 2025 hat.