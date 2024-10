Tribut an Senna: McLaren-Honda-Demofahrt in São Paulo

Vor 30 Jahren hat die Formel 1 mit Ayrton Senna einen ihrer grössten Helden verloren. Zu Ehren der GP-Ikone aus Brasilien findet im Rahmen des Rennwochenendes in São Paulo eine besondere Demofahrt statt.

Ayrton Senna hat die Formel 1 geprägt: Der charismatische Brasilianer begeisterte mit seinen Auftritten auf und abseits der Strecke die Massen, wie es kaum ein anderer Rennfahrer geschafft hat. Entsprechend gross war die Trauer, als die GP-Ikone am 1. Mai 1994 bei einem Unfall in Imola tödlich verunglückte – einen Tag, nachdem Roland Ratzenberger im Qualifying sein Leben verloren hatte.

Sennas Tod hat die Formel 1 verändert: Das schwarze Wochenende von 1994 blieb nicht ohne Folgen, im Zuge der Tragödien, die sich in Imola abgespielt haben, wurden die Sicherheitsmassnahmen in der Formel 1 verbessert.

Auch deshalb bleibt die GP-Legende unvergessen, und zu Ehren des dreifachen Weltmeisters finden in diesem Jahr besonders viele Veranstaltungen statt. So unternahm etwa Sebastian Vettel am Rennwochenende in Imola eine Demofahrt im McLaren MP4/8. Ausserdem organisierte der vierfache Weltmeister einen Streckenlauf, bei dem am Senna-Denkmal in der Tamburello eine Schweigeminute abgehalten wurde.

Auch in Sennas Heimatstadt São Paulo werden zu Ehren der heimischen GP-Legende im Rahmen des GP-Wochenendes Demorunden gedreht. Diesmal kommt der Honda MP4/5B zum Einsatz, in dem Senna 1990 ausrückte und siegreich war. Organisiert wird diese von Honda, McLaren und dem Brasilien-GP-Veranstalter.

Alle Details dazu werden auf der offiziellen Website des diesjährigen Brasilien-GP bekanntgegeben.