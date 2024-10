Charles Leclerc: Schmerzhafte Lektion von Sainz

Eine teaminterne Niederlage gegen Carlos Sainz war für Charles Leclerc in der vergangenen Saison besonders schmerzhaft, wie dessen Fahrer-Coach Jock Clear erzählt. Der Monegasse zog seine Lehren daraus.

Mit Carlos Sainz bekam Charles Leclerc 2021 einen starken Teamkollegen bei Ferrari. Der Spanier, der zuvor schon bei der Scuderia Toro Rosso (heute Racing Bulls), dem Renault-Werksteam (heute Alpine) und beim McLaren-Rennstall gas gegeben hatte, forderte den schnellen Monegassen zu immer neuen Bestleistungen.

Auch im vergangenen Jahr schaffte es Sainz, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Der 30-Jährige aus Madrid bescherte dem Team aus Maranello auch den einzigen Saisonsieg. In Singapur schaffte er es als Erster über die Ziellinie – und bescherte seinem Stallgefährten damit eine schmerzhafte Niederlage, wie Jock Clear erzählt.

Der Fahrer-Coach des 26-Jährigen aus Monte Carlo lobte seinen Schützling im «F1 Nation»-Podcast: «Ich denke, er hat eine gute Antwort auf einen sehr starken Teamkollegen gefunden. Wir haben lange über die Qualitäten von Carlos gesprochen und Fakt ist, dass Carlos im Qualifying wohl nicht ganz so viel Tempo wie Charles finden kann. Aber dann schaut man sich das Rennen in Singapur im vergangenen Jahr an, dort hat es Charles wirklich zu spüren bekommen.»

«Das war ein Rennen, zu dem Charles als Favorit für den Sieg anreiste. Er geht da immer mit viel Selbstbewusstsein hin und dass es Carlos schaffte, ihm diesen Sieg unter der Nase wegzuschnappen, hat ihn wirklich getroffen. Es waren diese Ereignisse, die ihn realisieren liessen, dass er am Sonntag wirklich auch abliefern musste. Das wusste er natürlich schon vorher, aber das hat seinen Fokus etwas verschoben», ergänzte der Engländer.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0