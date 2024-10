Max Verstappen: «Wir haben einiges verändert»

Nach drei rennfreien Wochenenden kehrt die Formel 1 in Austin wieder auf die Strecke zurück. Champion Max Verstappen hofft auf ein starkes Wochenende, von dem er sagt: «Es wird wieder hektisch.»

Das letzte Formel-1-Kräftemessen auf de Marina Bay Circuit von Singapur liegt schon mehr als drei Wochen zurück, und diese Zeit nutzten die GP-Rennställe und Fahrer, um sich auf das letzte Saison-Viertel vorzubereiten. Auch bei Red Bull Racing wurde hart gearbeitet – genauso wie es Teamchef Christian Horner angekündigt hatte.

Und das Weltmeister-Team hat einige Änderungen am Auto vorgenommen, wie Max Verstappen vor dem Rennwochenende in Austin erklärt: «Wir waren nun ein paar Wochen nicht mehr auf der Strecke, und das hat uns die Zeit verschafft, um vor dem Grossen Preis der USA an unserer Performance zu arbeiten. Wir haben einiges am Auto verändert, und ich hoffe, dass es etwas besser zu diesem Rundkurs passen wird.»

«Wenn wir auf die Strecke gehen, werden wir wissen, ob unsere Massnahmen die gewünschte Wirkung zeigen und wir konkurrenzfähiger als zuvor sind», weiss der WM-Leader, dem in Singapur mit Platz 2 die perfekte Schadensbegrenzung gelungen ist. «Es wird wieder hektisch, denn uns erwartet ein Sprint-Wochenende, und es steht viel an», verrät der 61-fache GP-Sieger, der für das zweite Rennen auf US-Boden (nach dem Miami-GP im Mai) wieder mit einem speziellen Helm ausrücken wird.

«Ich werde wieder den US-Helm einsetzen, der ein Tribut an die leidenschaftlichen Fans in Amerika ist und auf dem die Skyline aller drei Städte abgebildet sind, in denen wir unterwegs sind», beschreibt der 27-jährige Niederländer, der die letzten drei Formel-1-GP auf dem Circuit of the Americas für sich entscheiden konnte. «Wir haben einige gute Erinnerungen an das Rennen hier und wir freuen uns umso mehr, wieder auf diese Strecke zurückzukehren», erklärt Verstappen denn auch.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0