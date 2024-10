Max Verstappen nach Sprint-Pole: «Verflixt lang her!» 19.10.2024 - 00:38 Von Mathias Brunner

© LAT Max Verstappen

​Sprint-Quali in Austin (USA): Formel-1-Champion Max Verstappen nach einer Quali wieder an der Spitze, das haben wir letztmals in Österreich erlebt. Max: «Verflixt lang her, aber es fühlt sich gut an.»