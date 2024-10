Charles Leclerc: «Werde bis zum Ende weiterkämpfen»

Formel-1-Star Charles Leclerc belegt in der Fahrer-Wertung den dritten Zwischenrang. Von Spitzenreiter Max Verstappen trennen ihn. 86 Punkte. Das ist viel, wie er einräumt. Ans Aufgeben will er aber nicht denken.

Charles Leclercs Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen und McLaren-Herausforderer Lando Norris ist in Singapur grösser geworden. Während der erste Verfolger des Red Bull Racing-Stars den ersten Platz holte, betrieb der Titelverteidiger bestmögliche Schadensbegrenzung indem er Zweiter Wurde. Der Ferrari-Star, der hinter den Spitzenreitern den dritten Platz belegt, schaffte es erst als Fünfter über die Ziellinie.

Mit Blick auf den Punkte-Stand heisst das: Leclerc, der bei 245 WM-Zählern liegt, fehlen 34 Punkte auf Norris und ganze 86 Punkte auf Verstappen. Dass das nicht wenig ist, weiss der Monegasse selbst. Er sagt im Fahrerlager von Austin: «In der Fahrer-Wertung werden wir wohl etwas Glück brauchen. McLaren zog zuletzt davon.»

Das Handtuch will der ehrgeizige 27-Jährige aber noch lange nicht werfen. Vor der sechstletzten WM-Runde der Saison betont er: «Ich werde bis zum Ende weiterkämpfen, egal, um welche Position es am Ende geht, du musst als Fahrer immer dein Bestes geben, ob es nun um die fünfte, vierte oder erste Position geht – auch wenn es natürlich nicht so aufregend ist, wenn man nicht um den Titel kämpft. Das ist das, was ich will, und so gehe ich die letzten Rennen der Saison an. Ich will so viele Rennen wie möglich gewinnen, und dann werden wir sehen, wo wir am Ende stehen.»

Und Leclerc erklärt: «Natürlich sind wir noch voll auf das 2024er-Auto fokussiert, aber als Fahrer weisst du natürlich auch, dass alles, was jetzt ans Auto kommt, auch mit Blick auf 2025 passiert. Alles, was wir bis zum Saisonende nun an Neuerungen bringen, gehen in die Richtung, die wir für richtig halten, und die wir auch für 2025 beibehalten.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0