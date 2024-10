Sergio Pérez: «Werde meinen Vertrag erfüllen»

Nach dem Rennwochenende in Austin steht das Heimspiel von Sergio Pérez in Mexiko auf dem Programm. Den Gerüchten, wonach der Red Bull Racing-Star dort sein Karriere-Ende verkündet wird, setzt er ein klares Ende.

Bereits in den sozialen Medien liess Sergio Pérez keine Zweifel daran aufkommen, was an den jüngsten Gerüchten um seine mögliche Rücktrittsankündigung beim Heimspiel in Mexiko dran ist, das nach dem aktuellen Wochenende auf dem Circuit of the Americas ansteht. Der Red Bull Racing-Pilot aus Guadalajara veröffentlichte auf Instagram eine Szene aus dem Film «The Wolf of Wall Street, in der Leonardo di Caprio wiederholt festhält: «Ich werde nicht gehen.»

Im Fahrerlager von Austin bekräftigte der 34-Jährige: «Manchmal verbreiten gewisse Leute einfach Gerüchte, die dann von vielen aufgenommen werden. Und ich wollte gerade vor dem Rennen in Mexiko nicht, dass meine Fans falsche Informationen glauben.»

«Ich wollte schlicht klarstellen, dass ich mit hundertprozentiger Sicherheit auch im nächsten Jahr hier sein werde. Ich habe natürlich einen Vertrag, den ich erfüllen werde. Und das beschäftigt mich derzeit auch nicht, vielmehr geht es mir darum, die Probleme, die wir derzeit mit dem Auto haben, aus der Welt zu schaffen», ergänzte der sechsfache GP-Sieger, der aktuell den achten WM-Zwischenrang belegt.

Hoffen lässt das Upgrade, das Red Bull Racing in Austin dabei hat. Pérez mahnt allerdings: «Da gibt es schon einige Fragezeichen, denn wir hatten zuletzt einige Probleme mit der Korrelation zwischen Windkanal und Strecke. Wir haben einfach versucht, die Charakteristik des Fahrzeugs zu verändern, denn diese hat uns etwa die vergangenen eineinhalb Jahre etwas Mühe bereitet. Und hier haben wir eine gute Strecke, um das auszuprobieren. Ich bin mir sicher, wenn es hier gut läuft und wir konkurrenzfähig sein können, dann könnte das im WM-Kampf die Wende bedeuten.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0