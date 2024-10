Valtteri Bottas: «Es liegt nicht in meinen Händen»

Sauber-Pilot Valtteri Bottas hofft weiterhin darauf, beim Schweizer Rennstall verbleiben zu können. Der Finne bleibt positiv, betont aber auch: «Meinerseits wird es irgendwann eine Deadline geben müssen.»

Sauber-Oberhaupt Mattia Binotto hatte unlängst klargestellt: Bei der Wahl des zweiten Fahrers neben Nico Hülkenberg für die Saison 2025 besteht für das Team aus Hinwil keine Eile. Und der frühere Ferrari-Teamchef bestätigte im Gespräch mit «Corriere della Sera», dass auch Mick Schumacher zu den Kandidaten für den letzten freien Platz im Formel-1-Feld des nächsten Jahres gehört.

Ein weiterer Kandidat ist Valtteri Bottas, der auf einen Verbleib in der Schweizer Mannschaft hofft. Am Rande des Circuit of the Americas sagt er: «Ich hatte gehofft, dass sich die Zukunft bereits vor dem Wochenende hier in Austin klärt, aber die letzte Entscheidung ist noch nicht getroffen.» Die Frage, warum sich die Verhandlungen hinziehen, müsse man Binotto stellen, fügte er an.

«Ich habe die Message bekommen, dass ich nichts tun kann, um das Ganze zu beschleunigen. Es liegt nicht in meinen Händen. Natürlich versuche ich, auf der Strecke die bestmögliche Leistung zu erbringen, auch in der Hoffnung, dass sich dann etwas tut», ergänzte der 35-jährige Finne, und bestätigte: «Ja, wir haben uns über die Bedingungen geeinigt, jetzt muss das Team klären, ob es auf Erfahrung oder Jugend setzen will.»

«Es ist natürlich riskant für mich, da nur noch ein Cockpit frei ist», räumte Bottas ausserdem ein. «Aber ich liebe die Formel 1 und will hier weiter antreten. Die Situation ist nicht einfach, aber sie lässt sich nicht ändern. Und ich hatte jetzt viel Zeit, um über alles nachzudenken. Ich bleibe immer positiv, denn ich bin überzeugt, dass ich diesen Platz bekommen sollte und dass dies im besten Interesse für das Team wäre. Mehr kann ich nicht machen.»

«Aber meinerseits wird es natürlich irgendwann eine Deadline geben müssen, denn selbst wenn ich mir etwas ausserhalb der Formel 1 oder eine andere Rolle innerhalb der Formel 1 suchen muss, bleibt bis Weihnachten nicht mehr viel Zeit. Sobald die Festtage da sind, wird es nicht mehr viele Optionen geben. Deshalb hoffe ich auf eine baldige Entscheidung», ergänzte der zehnfache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0