Lando Norris (McLaren/4.): «Das war schockierend!»

​Verstappen-Jäger Lando Norris muss sich im Sprint-Qualifying mit der viertbesten Zeit zufriedengeben. Der Engländer bezeichnet seine letzte Runde als «schockierend, mit Platz 4 kann ich nicht zufrieden sein».

So hat sich das Lando Norris nicht vorgestellt in Texas: Nach seinem glänzenden Auftritt beim Nacht-GP von Singapur (Pole-Position und dritter Sieg) hoffte der Engländer, dank vieler Verbesserungen am McLaren weiter am WM-Vorsprung von Verstappen knabbern zu können. Aber dazu ist es in der Sprint-Quali auf dem Circuit of the Americas nicht gekommen.

Vielmehr taten sich Norris und seine Ingenieure in der einzigen Trainingsstunde schwer, den Rennwagen in Balance zu bringen, und einige der Schwierigkeiten wurden in die Sprint-Quali weitergeschleppt.

Ein niedergeschlagener Norris fasst das Geschehen so zusammen: «Mit Platz 4 kann ich nicht zufrieden sein. Ich hatte den ganzen Tag Schwierigkeiten mit der Abstimmung und mit der Fahrzeugbalance.»

«Ehrlich gesagt bin ich mit Rang 4 noch gut bedient. Denn meine Runde war schockierend. Letztlich also gemischte Gefühle, denn es lief nicht rund heute, da scheint der vierte Startplatz noch eine milde Strafe zu sein.»



Norris spielt den Einfluss der neuen Teile herunter: «So mehr oder weniger ist das ja wie vorher.»



Wie stuft der GP-Sieger von Miami, Zandvoort und Singapur seinen Speed im Rennen ein? «Ich hoffe, es wird besser laufen als in der Sprint-Quali. Ich will Ränge gutmachen, aber ganz ehrlich – ob ich das schaffen kann, ich weiss es nicht.»





Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,833 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,845

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,083

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,089

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,183

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,378

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,398

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,802

10. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,406

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,244

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,363

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,421

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,881

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,917

18. Alex Albon (T), Williams, 1:35,054

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,148

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:36,472





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing