Charles Leclerc (Ferrari/3.): «Das war ein wenig roh»

​Ferrari machte im freien Training einen bärenstarken Eindruck, aber als es in der Sprint-Quali ernst wurde, waren Charles Leclerc (3.) und Carlos Sainz (5.) nicht schnell genug. Leclerc schätzt die Lage ein.

Ferrari stand auf der texanischen Rennstrecke Circuit of the Americas 2022 (mit Carlos Sainz) und 2023 (mit Charles Leclerc) jeweils auf Pole-Position für den Grand Prix, und im einzigen freien Training schienen die Roten erneut das Mass der Dinge zu sein. Aber am Ende sprangen in der Sprint-Quali für die Roten nur die Startplätze 3 (Leclerc) und 5 (Sainz) heraus.

Der siebenfache GP-Sieger Leclerc erklärt: «Nicht das ideale Ergebnis, aber Platz 3 ist keine üble Ausgangsposition für den Sprint, und ich werde morgen versuchen, zwei Plätze gutzumachen.»

«Unser Tempo sah auf den mittelharten Reifen gut aus (Leclerc in Q1 Schnellster, Sainz in Q2 Schnellster, M.B.), aber auf den weichen Walzen hatten wir heute nicht ganz den Speed, um die Pole zu schnappen.»

«Meine Runde war etwas roh, insgesamt war das Fahrgefühl nicht so gut, was vor allem dann passiert, wenn man mit nur einem Training zu wenig Zeit hat.»

«Wir haben immer noch kein klares Bild über den Speed der einzelnen Fahrer im Renntrimm. Ich hoffe auf einen starken Sprint, das wäre ein positives Zeichen für den Grand Prix vom Sonntag.





Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,833 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,845

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,083

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,089

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,183

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,378

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,398

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,802

10. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,406

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,244

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,363

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,421

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,881

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,917

18. Alex Albon (T), Williams, 1:35,054

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,148

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:36,472