Lewis Hamilton (Mercedes/7.): So war die Pole futsch

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton monierte in der Sprint-Quali von Austin einige Male das Timing seiner Mannschaft. Der fünffache Austin-GP-Sieger startet im Sprint lediglich als Siebter.

Timing war in der hektischen Sprint-Qualifikation auf dem Circuit of the Americas alles: Idealerweise will ein Fahrer in der letzten Quali-Minute auf der Bahn sein, wenn die Strecke am meisten Haftung bietet – aber dann besteht immer die Gefahr, im Verkehr hängen zu bleiben.

Lewis Hamilton hinterfragte in Texas einige Male das Timing seiner Mannschaft, in der Art von: «Wieso sind wir jetzt schon auf der Bahn?»

Es war nicht das Einzige, was dem 105-fachen GP-Sieger sauer aufstiess. Hamilton und Russell hatten mit ihren Mercedes-Rennwagen sichtlich alle Hände voll zu tun, ein bedienerfreundliches Fahrverhalten sieht anders aus.

Hamilton ist nach der Sprint-Qualifikation überzeugt, dass er eine gute Chance auf die Pole-Position hatte. Der Brite zeigte in den ersten zwei Quali-Segmente eine vielversprechende Leistung: Zweitschnellster hinter Ferrari-Fahrer Charles Leclerc in Q1, Drittschnellster in Q2 hinter Carlos Sainz im Ferrari und Max Verstappen (Red Bull Racing).



Dann aber wurde Hamilton, siehe oben, in Q3 früh auf die Bahn geschickt – und erwischte prompt eine gelbe Flagge, die wegen Williams-Fahrer Franco Colapinto gezeigt wurde, der sich kurz davor gedreht hatte.



Hamilton ging kurz vom Gas, als er das gelbe Warnlicht sah, dann schaltete das System aber gleich wieder auf Grün, Hamilton, der an Schwung verloren hatte, versuchte, die folgende Kurve anders anzufahren, damit war die Chance dahin.



Der Brite seufzt: «Ich hatte einfach Pech mit der gelben Flagge, so ist das in unserem Sport halt manchmal. Zu diesem Zeitpunkt lag ich um vier Zehntelsekunden vorne. Es ist, wie es ist, ich kann es nicht mehr ändern.»



«Das Gute am Ganzen ist, dass das Team mit dem Auto einen Schritt nach vorne gemacht hat, kein Zweifel. Unser Upgrade funktioniert. Ich bin allen in der Fabrik sehr dankbar für ihre Arbeit, denn es war für alle ein hartes Stück Arbeit, die ganzen Verbesserungen rechtzeitig fertigzustellen.»



«Startplatz 7 ist jetzt nicht das Ende der Welt. Morgen kann ich vorstossen, und dann bietet sich in der GP-Quali eine weitere Chance.»



Schräges Detail: Lewis Hamilton stand für den ersten aller Sprints auf der Pole, vor mehr als drei Jahren in Silverstone, und seither nie wieder.





Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,833 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,845

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,083

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,089

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,183

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,378

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,398

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,802

10. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,406

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,244

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,363

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,421

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,881

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,917

18. Alex Albon (T), Williams, 1:35,054

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,148

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:36,472





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing