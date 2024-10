George Russell (6.): «Der Schaden ist gross»

Das Qualifying auf dem Circuit of the Americas beendete George Russell mit einem Crash. Der Mercedes-Pilot wunderte sich hinterher über die Probleme, die er hatte, und entschuldigte sich auch bei seinem Team.

Das Mercedes-Team musste im Qualifying in Austin gleich zwei bittere Pillen schlucken: Erst schied Lewis Hamilton bereits nach dem Q1 aus, dann beendete Russell die Session mit einem Abflug in der 19. Kurve. Der junge Brite machte kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung, als er über den Verlauf der Zeitenjagd sprach.

«Im Sprint-Qualifying kämpften wir um Platz 1 mit, aber in diesem Qualifying hatten wir wirklich zu kämpfen. Es ist verwirrend, wie sich das Blatt von einem Tag auf den anderen so dramatisch wenden konnte. Fest steht: Wenn wir das Auto ins richtige Arbeitsfenster bringen, können wir um Pole-Positions und Rennsiege kämpfen. Gelingt uns das nicht, sind wir am Ende der Spitzengruppe», fasste der 26-Jährige zusammen.

Und rückblickend erklärte der aktuelle WM-Siebte: «Im Sprint habe ich gleich am Start eine Position verloren und früh hart gepusht, um sie zurückzugewinnen. Leider hatten wir dann Probleme mit den Reifen und ich fiel zurück. Das war schwer zu verstehen, da wir am Freitag insbesondere im Renntrimm ein starkes Tempo hatten.»

«Auch danach hatten wir im Qualifying weiter Probleme, obwohl meine letzte Runde stark aussah, bevor ich mich in Kurve 12 verbremste. Vielleicht wollte ich in Kurve 19 zu viel, um die verlorene Zeit aufzuholen, und habe dabei die Kontrolle über das Heck verloren. Ich bin enttäuscht über den Schaden, den ich am Auto verursacht habe, und über die Arbeit, die jetzt über Nacht nötig ist, um es zu reparieren. Ich entschuldige mich beim Team dafür, das so hart gearbeitet hat, um das Update an die Strecke zu bringen. Es ist wirklich enttäuschend, denn der Schaden ist gross.»

GP-Qualifying, USA

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,330 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,361

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,652

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,740

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,950

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,974

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,018

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,309

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,481

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, ohne Zeit

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,506

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,544

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:33,597

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,759

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Alex Albon (T), Williams, 1:34,051

17. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,062

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,152

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,154

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:34,228





Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:06:146 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,882 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,240

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,956

05. George Russell (GB), Mercedes, +15,766

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,724

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +25,161

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,588

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +29,950

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +37,059

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +38,363

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +39,460

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +41,236

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +41,995

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,804

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +44,008

17. Alex Albon (T), Williams, +44,564

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,807

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +52,842

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +54,476





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Norris 285

03. Leclerc 250

04. Piastri 237

05. Sainz 197

06. Hamilton 177

07. Russell 159

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 25

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

23. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 522 Punkte

02. Red Bull Racing 483

03. Ferrari 453

04. Mercedes 336

05. Aston Martin 86

06. Haas 34

07. Racing Bulls 34

08. Williams 16

09. Alpine 13

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing