Lando Norris nach Sprint-Rang 3: Strafe der FIA?

​Nach dem spannenden Austin-Sprint wird gegen den McLaren-Fahrer Lando Norris ermittelt – weil er sich ein wenig zu sehr gewehrt hat gegen Charles Leclerc. Kommt da noch eine Strafe?

Lando Norris kommt in Texas vielleicht vom Regen in die Traufe: Der McLaren-Fahrer machte zwar nach dem Start zum Austin-Sprint alles richtig (sofort auf P2 vorgestossen), kam aber nie an Leader Max Verstappen heran, musste kurz vor Schluss Ferrari-Fahrer Carlos Sainz vorbei lassen, und seine weit ausgefahrenen Ellenbogen gegen Charles Leclerc haben eine Untersuchung der FIA-Regelhüter provoziert.

Der Monegasse Leclerc beklagte sich am Funk, dass Norris seinen McLaren in der Bremszone unerlaubt versetzt habe und dass er, Charles, nur durch Ausweichen eine Kollision verhindert habe.

Norris über seinen Sprint: «Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich dachte eine ganze Weile, dass ich Platz 2 halten kann, aber dann knickten meine Vorderreifen ein. So hatte ich gegen Sainz keine Chance.»

«Ich bin ein wenig enttäuscht, dass wir aus dem Sprint nicht mehr haben machen können, aber der Schaden hält sich in Grenzen. Ich habe in diesem Jahr zu Recht Kritik einstecken müssen für meine schlechten Starts, heute lief das besser.»



«Dann machte George Russell hinter mir viel Druck. Ich schätze, dabei hat er seinen Reifen zu viel zugemutet und dafür den Preis bezahlt.»



«Weniger gut ist, dass wir den Speed von Max und von Ferrari nicht mitgehen konnten. Da müssen wir uns für die GP-Quali und dann den Grand Prix etwas einfallen lassen.»



«Wir haben schon das ganze Wochenende lang Probleme mit der Fahrzeugbalance, daher konnte ich den Speed von Max nicht halten. Ich rechnete mir aus, dass ich, wenn ich meine Reifen perfekt behandle, vielleicht zum Schluss des Sprints noch eine Chance bekomme. Aber das passierte nicht. Stattdessen rückten die Ferrari näher.»



«Ich versuchte alles, um Carlos und Charles hinter mir zu halten. Hat nicht ganz geklappt. Nun hoffe ich, dass wir am Wagen noch etwas machen können. Denn in dieser Form wird es im Grand Prix sehr schwierig. Wir haben die Abstimmung des Wagens nicht perfektionieren können.»





Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:06:146 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +3,882 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,240

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,956

05. George Russell (GB), Mercedes, +15,766

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,724

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +25,161

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,588

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +29,950

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +37,059

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +38,363

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +39,460

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +41,236

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +41,995

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,804

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +44,008

17. Alex Albon (T), Williams, +44,564

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,807

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +52,842

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +54,476





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Norris 285

03. Leclerc 250

04. Piastri 237

05. Sainz 197

06. Hamilton 177

07. Russell 159

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 25

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Logan Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

23. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 522 Punkte

02. Red Bull Racing 483

03. Ferrari 453

04. Mercedes 336

05. Aston Martin 86

06. Haas 34

07. Racing Bulls 34

08. Williams 16

09. Alpine 13

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing